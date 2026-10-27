تساوی استقلال برابر شباب الاهلی در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابت های فوتبال لیگ نخبگان آسیا شامگاه سه شنبه با برگزای دیدار تیم های شباب الاهلی امارات و استقلال ایران در دبی پیگیری شد که طی آن دو تیم در نیمه اول به تساوی بدون گل رسیدند.

در نیمه اول دو تیم موقعیت های خوبی برای گلزنی داشتند اما مهاجمان در زدن ضربات آخر کم دقت بودند و در نهایت توپی از خط دروازه ها عبور نکرد تا نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.

اولین فرصت جدی بازی در دقیقه ۱۴ رقم خورد و سردار آزمون در موقعیت تک به تک با فرعباسی قرار گرفت اما خروج عالی فرعباسی مانع از گلزنی آزمون شد. در دقیقه ۱۷ شوت صالح حردانی را دروازه‌بان شباب الاهلی در آغوش گرفت.



در ادامه و در دقیقه ۳۰ شوت فرصت خوبی نصیب شباب شد اما شوت بازیکن این تیم به شکلی خطرناک از کنار دروازه استقلال راهی اوت شد.



در ادامه این دیدار، بازی بیشتر در میانه میدان و با سرعت بالا در جریان بود اما این موضوع منجر به ایجاد موقعیت جدی گلزنی روی دروازه‌ها نشد تا نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.