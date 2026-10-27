به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در رویداد «ایران» با تأکید بر اهمیت هویت تاریخی و فرهنگی ایران اظهار کرد: انگیزه حضور همه ما در چنین رویدادهایی این است که بار دیگر درباره ایران، هویت، شرافت، تبار و تاریخ خود سخن بگوییم؛ چراکه ایران، مغناطیسی است که ایرانیان را در سراسر جهان با ریشه‌ها، هویت، فرهنگ، هنر، تاریخ و تمدنی مشترک در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به پیوند عمیق ایرانیان با سرزمین خود افزود: هرگاه ایران در معرض تهدید قرار می‌گیرد، ایرانیان با احساس مسئولیت در کنار این سرزمین و پرچم آن می‌ایستند. دشمنان در طول تاریخ توانسته‌اند به جسم ایران آسیب وارد کنند، اما فرهنگ و تمدن ایران همچون خورشیدی تابناک باقی مانده و قدرت این تمدن فراتر از آسیب‌هایی است که در دوره‌های مختلف به کشور وارد شده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تشبیه ایران به درختی ریشه‌دار در برابر طوفان‌ها تصریح کرد: ممکن است شاخه‌های این درخت در برابر حوادث خم شوند، اما ریشه‌های آن استوار باقی می‌مانند. تاریخ ایران نشان داده است که مهاجمان و حاکمان بسیاری آمده و رفته‌اند، اما ایران و تمدن آن همچنان پابرجا مانده است.

صالحی‌امیری با اشاره به اهمیت آثار تاریخی و میراث فرهنگی کشور گفت: آنچه در این سرزمین وجود دارد، صرفاً سرمایه اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ملت ایران است. آثار تاریخی، فراتر از کالبد و ساختار مادی خود، حامل روحی هستند که از دل تاریخ به ما رسیده و ارتباط امروز ما با آن‌ها، ارتباطی با گذشته و هویت جمعی‌مان است.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های ایران در حوزه میراث فرهنگی ادامه داد: تاکنون حدود یک میلیون اثر در کشور شناسایی شده است و تلاش می‌کنیم روند ثبت جهانی آثار تاریخی ایران را سرعت ببخشیم. در همین چارچوب، کارشناسان یونسکو در گیلان حضور دارند و برنامه‌هایی نیز برای بررسی و پیگیری ثبت آثار در دیگر نقاط کشور در دست اجراست.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به ظرفیت ایران برای افزایش تعداد آثار ثبت جهانی‌شده اظهار کرد: ایران از سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی گسترده‌ای برخوردار است و با تسریع روند ثبت جهانی آثار، می‌توان جایگاه کشور را در این حوزه ارتقا داد.

صالحی‌امیری همچنین با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای فرهنگی و تاریخی بیان کرد: چنین برنامه‌هایی که با حضور چهره‌های فرهنگی، علمی و فرهیختگان برگزار می‌شوند، فرصتی برای بازشناسی هویت ملی و تقویت پیوند جامعه با تاریخ و تمدن ایران هستند.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده گفت: ما باید بپذیریم که در معرفی شایسته روایت ایران به فرزندان خود و همچنین جهانیان، هنوز به اندازه کافی موفق نبوده‌ایم. این رویداد می‌تواند گامی در مسیر بازشناسی و معرفی ایران باشد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر نقش نظام آموزشی در تقویت هویت ملی افزود: آموزش‌وپرورش باید با جدیت بیشتری به این حوزه ورود کند و فرهنگ و تمدن ایران در همه دوره‌های تحصیلی به دانش‌آموزان آموزش داده شود تا نسل جوان بداند در چه سرزمین تاریخی و تمدنی زندگی می‌کند. همچنین دانشگاه‌ها می‌توانند با ارائه واحدهای درسی مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران، در تقویت این شناخت نقش مؤثری داشته باشند.

صالحی‌امیری در ادامه با بیان اینکه ایران تنها به جغرافیا، سازه‌ها و منابع طبیعی محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: مشاهیر و بزرگان این سرزمین همچون خورشید در گستره تاریخ ایران می‌درخشند و بخش مهمی از هویت فرهنگی کشور را شکل می‌دهند. معرفی این شخصیت‌ها و پیوند دادن نسل امروز با میراث فکری و معنوی آنان، از مسیرهای مهم بازنمایی ظرفیت‌های تمدنی ایران است.

وی بر ضرورت تقویت روایت تاریخی و فرهنگی ایران در سطح ملی و بین‌المللی تأکید کرد و رویدادهایی از این دست را فرصتی برای معرفی بهتر میراث تمدنی کشور و تحکیم پیوند ایرانیان با هویت مشترک خود دانست.

ایران روایت بزرگی از تاریخ و تمدن است که باید به جهانیان معرفی شود

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی ایران به جهانیان، از برنامه‌ریزی برای توسعه مسیرهای گردشگری فرهنگی و مشارکت نهادهای اقتصادی در احیای آثار تاریخی خبر داد و گفت: ایران با برخورداری از میراثی گسترده و تمدنی ریشه‌دار، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از کانون‌های مهم گردشگری فرهنگی جهان را دارد.

سیدرضا صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهرهای مختلف کشور اظهار کرد: در هر نقطه از جغرافیای ایران که قدم بگذاریم، با آثار و نشانه‌هایی از تاریخ و تمدن این سرزمین مواجه می‌شویم؛ از تبریز و مساجد تاریخی آن گرفته تا شلمچه، آبادان و دیگر شهرهایی که هر یک بخشی از روایت بزرگ ایران را در خود جای داده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی و تاریخی کشور افزود: مسیرهای مرتبط با مشاهیر و مفاخر ایران، از جمله سهروردی، شمس و مولانا، می‌توانند به محورهای مهم گردشگری فرهنگی تبدیل شوند و علاقه‌مندان بسیاری را از سراسر جهان جذب کنند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر ضرورت پیوند میان آثار تاریخی و روایت‌های فرهنگی گفت: ایران تنها مجموعه‌ای از بناها و آثار تاریخی نیست؛ بلکه هر اثر، بخشی از هویت و حافظه تاریخی ملت ایران را در خود جای داده است. این میراث باید به‌گونه‌ای معرفی شود که مخاطبان داخلی و خارجی بتوانند با معنا و پیشینه تمدنی آن ارتباط برقرار کنند.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی شهرهای مختلف کشور ادامه داد: از آثار تمدنی موجود در شهرهای تاریخی تا مساجد کهن و بناهای ارزشمند در مناطق مختلف ایران، هر گوشه این سرزمین روایتی برای گفتن دارد. مسئله این است که چگونه این روایت گسترده را به زبان قابل فهم برای جهانیان تبدیل کنیم و ظرفیت‌های آن را در عرصه گردشگری بین‌المللی به کار بگیریم.

وی همچنین با اشاره به ضرورت مشارکت نهادهای اقتصادی در حفاظت از میراث فرهنگی اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای مالی نباید صرفاً به حوزه فعالیت‌های اقتصادی محدود شود، بلکه این مجموعه‌ها می‌توانند در احیا و مرمت آثار تاریخی و تقویت سرمایه فرهنگی کشور نیز نقش‌آفرینی کنند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در همین زمینه از پذیرش مسئولیت تکمیل چند پروژه تاریخی در کشور از سوی یکی از مدیران حاضر در این رویداد خبر داد و این اقدام را نمونه‌ای از مشارکت بخش اقتصادی در صیانت از میراث فرهنگی دانست.

صالحی‌امیری با اشاره به شرایط کشور و ضرورت همبستگی ملی گفت: دولت و رئیس‌جمهور از همه ظرفیت‌های خود برای کاهش مشکلات و کاستی‌های مردم استفاده کرده‌اند و این مسیر با همراهی و همبستگی مردم ادامه خواهد یافت.

در پایان این رویداد از کتاب عکس هزاران سال ایران رونمایی شد.