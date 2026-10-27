اخبار ضدونقیض از فرار نامزد مغلوب انتخابات برزیل به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، گاردین در گزارشی به نقل از روزنامه «فولیا دی سائو پائولو» و نزدیکان فلاویو بولسونارو نامزد مغلوب انتخابات ریاست جمهوری برزیل که از طرفداران ترامپ نیز به شمار می آید، اعلام کرد که وی ۲ روز پس از شکست در انتخابات ریاست‌ جمهوری در برابر لولا داسیلوا، کشورش را به مقصد آمریکا ترک کرده است.

بر اساس اعلام گاردین، انتظار می‌ رود هواپیمای حامل او تا ساعاتی دیگر به زمین بنشیند، هرچند هنوز خبر دقیقی از محل حضور او در دست نیست.

گفته می‌شود وی پس از آنکه یکی از قضات دیوان عالی دستور داد گذرنامه‌ های برزیلی و ایتالیایی‌ اش را تحویل دهد، از مسیر آرژانتین سفر کرده است.

او هم‌ اکنون با ۲ پرونده تحقیقات کیفری روبروست و در ماه فوریه مصونیت پارلمانی خود را نیز از دست خواهد داد.