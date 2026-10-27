به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری عصر سه شنبه در مراسم معارفه مسئول صندوق قرض‌الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی استان بوشهر ، با تقدیر از اقدامات صورت‌گرفته در راستای خدمت‌رسانی به طلاب، اظهار کرد: خدمت به طلاب و روحانیون، به‌ویژه در عرصه تأمین نیازهای معیشتی و فرهنگی، اقدامی ارزشمند است که هم از جهت هدف و هم از نظر ماهیت خدمت، اهمیت فراوانی دارد.

امام جمعه بوشهر با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به وضعیت طلاب در استان‌های مختلف افزود: محدود کردن خدمات و امکانات ویژه روحانیت به شهر قم، آسیب‌هایی به همراه دارد؛ چراکه روحانیون فعال در استان‌ها نیز بخشی از ظرفیت حوزه‌های علمیه هستند و در خط مقدم فعالیت‌های دینی، تبلیغی و فرهنگی حضور دارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه تمرکز امکانات در یک منطقه و غفلت از نیازهای سایر استان‌ها می‌تواند موجب محرومیت از ظرفیت‌های ارزشمند شود، تصریح کرد: لازم است این رویکرد اصلاح شود و خدمات حمایتی متناسب با شرایط طلاب در استان‌های مختلف توسعه یابد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به تفاوت شرایط زندگی و هزینه‌های معیشتی در استان‌ها خاطرنشان کرد: طلابی که از قم به استان‌های دیگر می‌روند، با شرایط متفاوتی در زمینه زندگی، تحصیل فرزندان و هزینه‌های روزمره مواجه می‌شوند و همین مسئله ضرورت برخورداری آنان از حمایت‌های ویژه را افزایش می‌دهد. فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه در پاسخ به این نیازها، اقدامی بجا و ضروری است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت بنیه مالی صندوق‌های قرض‌الحسنه ویژه روحانیت گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا افرادی که در بانک‌ها سپرده دارند، بخشی از منابع خود را در اختیار این صندوق‌ها قرار دهند و با افزایش حجم منابع مالی، امکان ارائه خدمات بیشتر به طلاب فراهم شود.

امام جمعه بوشهر همچنین پیشنهاد کرد خیران و افراد نیکوکار، حتی با مبالغ اندک، در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه مستمر در این طرح مشارکت کنند و افزود: ممکن است افرادی توانایی کمک‌های مالی بزرگ را نداشته باشند، اما می‌توانند مبالغی را به‌صورت مستمر در اختیار صندوق قرار دهند تا این منابع در چرخه خدمت‌رسانی به طلاب قرار گیرد.

وی با اشاره به امکان هدایت منابع مالی خیران به حوزه‌های مشخص، از جمله تألیف کتاب و فعالیت‌های فرهنگی، اظهار کرد: می‌توان با جلب مشارکت مردم، منابعی را برای اهداف معین اختصاص داد و مدیریت آن را به صندوق سپرد تا این سرمایه‌ها در مسیر موردنظر خیران و با سازوکار قرض‌الحسنه به کار گرفته شوند.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با تأکید بر اینکه صندوق قرض‌الحسنه ویژه روحانیت باید به‌عنوان نهادی برخاسته از بدنه خود حوزه‌های علمیه مورد حمایت قرار گیرد، بیان کرد: این صندوق متعلق به خانواده روحانیت است و برای خدمت به طلاب شکل گرفته؛ بنابراین، تقویت آن در واقع حمایت از ظرفیت‌های درونی حوزه‌های علمیه و توسعه خدمات به اعضای این مجموعه است.

وی با اشاره به تجربه راه‌اندازی صندوق امداد ولایت در مجموعه کمیته امداد امام خمینی(ره) یادآور شد: ایجاد سازوکارهای مالی اختصاصی که منابع و گردش مالی آن‌ها در خدمت جامعه هدف قرار گیرد، می‌تواند دسترسی افراد نیازمند به تسهیلات را تسهیل کند. چنین تجربه‌هایی نشان می‌دهد که صندوق‌های اختصاصی می‌توانند در صورت برخورداری از منابع مناسب و مدیریت کارآمد، منشأ خدمات گسترده‌ای باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در ادامه با اعلام آمادگی برای مشارکت در این طرح، گفت: تلاش می‌کنم با افتتاح حساب و اختصاص منابع مالی، در تقویت این صندوق سهیم باشم و امیدوارم این اقدام به الگویی برای دیگر مؤمنان و خیران تبدیل شود تا با مشارکت در قرض‌الحسنه، زمینه خدمت‌رسانی گسترده‌تر به طلاب فراهم شود.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری در پایان با قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران این مجموعه، برای آنان آرزوی توفیق کرد و ابراز امیدواری کرد با حمایت مردم و خیران، فعالیت‌های صندوق توسعه یابد و خدمات مؤثرتری به جامعه روحانیت ارائه شود.