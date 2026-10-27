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۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۰۳

حسینی: جشنواره انار ظرفیت‌های ساوه را جهانی می‌کند

حسینی: جشنواره انار ظرفیت‌های ساوه را جهانی می‌کند

ساوه - فرماندار ساوه بر ارتقای کیفی جشنواره انار تأکید کرد و این رویداد را فرصتی طلایی برای برندسازی بین‌المللی و جهانی‌شدن توانمندی‌های اقتصادی این محصول استراتژیک دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی حسینی عصر سه شنبه در نشست هماهنگی جشنواره انار ساوه با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت جشنواره انار گفت: این رویداد باید علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی و تنوع‌بخشی به برنامه‌ها، به تولید محتوای اثرگذار، معرفی دستاوردها و تقویت برند انار ساوه در سطح ملی و بین‌المللی منجر شود.

وی با اشاره به جایگاه انار در هویت و اقتصاد شهرستان اظهار کرد: برنامه‌های جشنواره باید علاوه بر جذابیت و استقبال عمومی، دارای خروجی مشخص و دستاوردهای ماندگار باشند و بتوانند توانمندی‌های کشاورزی، فرهنگی، اقتصادی و گردشگری ساوه را به مخاطبان بیشتری معرفی کنند.

فرماندار ویژه ساوه همچنین حمایت از باغداران و تولیدکنندگان، توجه به کیفیت محصول، عرضه انار با قیمت مناسب و فراهم کردن زمینه معرفی و بازاریابی گسترده‌تر این محصول را از محورهای مهم جشنواره برشمرد.

حسینی با تأکید بر مردمی بودن برنامه‌ها، خواستار هماهنگی میان مجموعه‌های فرهنگی و هنری و استفاده از ایده‌های خلاقانه شد و تصریح کرد: جشنواره انار باید فرصتی برای معرفی شایسته ظرفیت‌های ساوه و ایجاد دستاوردهای فرهنگی و اقتصادی ماندگار برای این شهرستان باشد.

کد مطلب 6991999

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