به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی حسینی عصر سه شنبه در نشست هماهنگی جشنواره انار ساوه با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت جشنواره انار گفت: این رویداد باید علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی و تنوع‌بخشی به برنامه‌ها، به تولید محتوای اثرگذار، معرفی دستاوردها و تقویت برند انار ساوه در سطح ملی و بین‌المللی منجر شود.

وی با اشاره به جایگاه انار در هویت و اقتصاد شهرستان اظهار کرد: برنامه‌های جشنواره باید علاوه بر جذابیت و استقبال عمومی، دارای خروجی مشخص و دستاوردهای ماندگار باشند و بتوانند توانمندی‌های کشاورزی، فرهنگی، اقتصادی و گردشگری ساوه را به مخاطبان بیشتری معرفی کنند.

فرماندار ویژه ساوه همچنین حمایت از باغداران و تولیدکنندگان، توجه به کیفیت محصول، عرضه انار با قیمت مناسب و فراهم کردن زمینه معرفی و بازاریابی گسترده‌تر این محصول را از محورهای مهم جشنواره برشمرد.

حسینی با تأکید بر مردمی بودن برنامه‌ها، خواستار هماهنگی میان مجموعه‌های فرهنگی و هنری و استفاده از ایده‌های خلاقانه شد و تصریح کرد: جشنواره انار باید فرصتی برای معرفی شایسته ظرفیت‌های ساوه و ایجاد دستاوردهای فرهنگی و اقتصادی ماندگار برای این شهرستان باشد.