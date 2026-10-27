به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی مستقر در وین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: وضعیت کنونی در خلیج فارس به‌ شدت نگران‌ کننده است. نمی‌ توان احتمال ازسرگیری درگیری‌های نظامی را رد کرد.

نماینده روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی مستقر در وین در اعتراض به برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل با محور پرونده هسته‌ ای ایران ادامه داد: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل، به‌ جای پرداختن جدی به این مشکلات واقعی، همچنان با انجام بازی‌ های بی‌ معنی و تحریک‌ آمیز پیرامون پرونده هسته‌ای ایران، به رویکرد همیشگی خود ادامه می‌دهند.

این در حالیست که امروز سه شنبه نشست شورای امنیت سازمان ملل به پیشنهاد چند کشور غربی و بحرین نشستی را در خصوص برنامه هسته ای صلح آمیز ایران تشکیل داد.