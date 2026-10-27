ورزش کارگری خراسان جنوبی نیازمند حمایت مالی و زیرساختی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع سالیانه هیئت ورزش کارگری خراسان جنوبی شامگاه سه‌شنبه با حضور امیرحسین تلواری، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان، تقی‌زاده، معاون توسعه امور ورزش این اداره‌کل و جمعی از اعضای مجمع برگزار شد.

در این نشست، رئیس هیئت ورزش کارگری خراسان جنوبی گزارشی از عملکرد یک‌ساله این هیئت، فعالیت‌های انجام‌شده در شهرستان‌های استان، حضور ورزشکاران کارگر در رقابت‌های کشوری و کسب مدال‌های مختلف ارائه کرد.

علیزاده همچنین برنامه‌های هیئت ورزش کارگری استان در قالب تقویم ورزشی سال ۱۴۰۵ را تشریح کرد.

بودجه ۲.۵۶ میلیارد تومانی هیئت ورزش کارگری

خزانه‌دار هیئت ورزش کارگری خراسان جنوبی نیز گزارشی از منابع مالی، کمک‌های دریافتی از فدراسیون، اداره‌کل ورزش و جوانان و واحدهای تولیدی و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات ارائه کرد.

حسن‌نژاد گفت: مجموع بودجه این هیئت در سال مالی ۱۴۰۴، دو میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان بوده است.

وی با اشاره به منابع تأمین این بودجه افزود: بخشی از اعتبارات از سوی اداره‌کل ورزش و جوانان استان و فدراسیون ورزش کارگری تأمین شده و معدن طلای شادان نیز ۵۰۰ میلیون ریال به این هیئت کمک کرده است.

خزانه‌دار هیئت ورزش کارگری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان از منابع مالی هیئت برای اعزام ورزشکاران و برگزاری مسابقات هزینه شده است.

پروژه‌های ورزش کارگری در سربیشه و نهبندان به مراحل پایانی رسید

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی نیز در این مجمع درباره آخرین وضعیت پروژه‌های تأمین فضاهای ورزشی کارگری در شهرستان‌های استان توضیح داد و بر ضرورت حمایت مالی از فعالیت‌های این هیئت تأکید کرد.

غلامرضا اشرفی با اشاره به پروژه ورزشی کارگری سربیشه اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه از ۱۳ سال پیش با استفاده از منابع ملی آغاز شده بود، اما برای مدت طولانی بلاتکلیف ماند. با تزریق چندین میلیارد تومان اعتبار، این پروژه اکنون آماده افتتاح است و قرار بود در سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به پروژه ورزشی کارگری نهبندان نیز گفت: عملیات اجرایی ساخت سالن ورزشی کارگری در این شهرستان از ۱۵ سال پیش آغاز شده بود که با تخصیص اعتبار از منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استفاده از تسهیلات، تکمیل شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه این اداره‌کل امکان اختصاص مستقیم اعتبار به هیئت ورزش کارگری استان را ندارد، افزود: امکان حمایت از طریق میزبانی رقابت‌های کشوری وجود دارد و باید از محل درآمد مجموعه‌های ورزشی کارگری نیز به توسعه فعالیت‌های این حوزه کمک شود.

اشرفی با اشاره به گستردگی جامعه کارگری استان تصریح کرد: حدود ۴۲۰ هزار نفر از جمعیت خراسان جنوبی تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند که نزدیک به نیمی از جمعیت استان را شامل می‌شوند.

واحدهای تولیدی به توسعه ورزش کارگری ورود کنند

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی نیز با تأکید بر ضرورت مشارکت واحدهای تولیدی در توسعه ورزش کارگری گفت: واحدهای تولیدی علاوه بر تیم‌داری، باید برای ایجاد فضاهای ورزشی ویژه کارگران اقدام کنند و با حمایت از ورزشکاران این بخش، زمینه حضور آنان در رقابت‌های کشوری و بین‌المللی و کسب افتخار را فراهم آورند.

امیرحسین تلواری اظهار کرد: ورزش کارگری یکی از بخش‌های مهم و اثرگذار در توسعه ورزش همگانی است و توجه به آن، علاوه بر ارتقای سلامت جسمی و روحی کارگران، در افزایش نشاط اجتماعی، تقویت روحیه همکاری و بهبود کیفیت زندگی جامعه کارگری نقش مؤثری دارد.

وی افزود: کارگران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی چرخه تولید و توسعه اقتصادی کشور، شایسته برخورداری از فرصت‌های مناسب برای فعالیت ورزشی و بهره‌مندی از امکانات و برنامه‌های متنوع در این حوزه هستند؛ ازاین‌رو، توسعه ورزش در محیط‌های کار باید به‌صورت جدی دنبال شود.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای گسترش ورزش کارگری بیان کرد: هیئت ورزش کارگری استان باید با شناسایی ظرفیت‌ها و نیازهای موجود، تدوین برنامه‌های عملیاتی و بهره‌گیری از توان بخش‌های مختلف، زمینه افزایش مشارکت کارگران در فعالیت‌های ورزشی و حضور مؤثرتر آنان در رقابت‌های استانی و کشوری را فراهم کند.

تأکید اعضای مجمع بر افزایش حمایت‌ها

در ادامه این نشست، اعضای مجمع دیدگاه‌های خود را درباره ضرورت افزایش حمایت‌های مالی از هیئت ورزش کارگری، پشتیبانی از ورزشکاران زن و مرد برای حضور در رقابت‌های کشوری و بین‌المللی و برنامه‌ریزی برای میزبانی رویدادهای ورزشی کارگری در خراسان جنوبی مطرح کردند.

توسعه زیرساخت‌های ورزشی، تأمین منابع مالی پایدار و افزایش مشارکت واحدهای تولیدی از جمله محورهای مورد تأکید در این مجمع بود؛ موضوعاتی که می‌تواند زمینه گسترش فعالیت‌های ورزشی در محیط‌های کار و تقویت حضور ورزشکاران کارگر استان در رقابت‌های ملی را فراهم کند.