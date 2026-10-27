خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: تجربه روزهای جنگ رمضان و حتی جنگ ۱۲ روزه و نگرانی شهروندان البرزی از نبود مکانی امن در شرایط حمله، بار دیگر ضرورت آمادگی شهرها برای مواجهه با بحران‌های بزرگ را به یکی از مطالبات جدی افکار عمومی تبدیل کرده است؛ مطالبه‌ای که در البرز، به‌دلیل قرار گرفتن در پهنه لرزه‌خیز، تراکم جمعیت و توسعه زیرساخت‌ها متناسب با رشد جمعیت، ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند.

پرسش اینجاست که اگر زلزله‌ای بزرگ در کرج رخ دهد یا بحرانی گسترده مانند ال‌نینو و سیل، زندگی روزمره شهروندان را مختل کند، مردم برای یافتن سرپناه، دریافت خدمات امدادی و تأمین نیازهای اولیه باید به کجا مراجعه کنند؟ آیا مکان‌های مناسب برای اسکان اضطراری شناسایی شده‌اند و ظرفیت آنها با جمعیت استان تناسب دارد؟ همچنین تجربه جنگ اخیر تا چه اندازه می‌تواند ضرورت تفکیک میان محل اسکان پس از حادثه و پناهگاه‌های محافظت‌شده در برابر حملات را برای مدیران و دستگاه‌های مسئول روشن کند؟

برای بررسی این موضوعات با محمدرضا فلاح‌نژاد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز و جانشین اول استاندار در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، گفت‌وگو کرده‌ایم.

او با اشاره به نقش دستگاه‌های امدادی، ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای اسکان اضطراری، وضعیت ذخایر امدادی و چالش‌های زیرساختی استان، بر ضرورت هماهنگی مجموعه‌های مسئول در زمان وقوع بحران تأکید می‌کند.

اسکان اضطراری؛ استفاده از ظرفیت فضاهای عمومی

در آغاز گفت‌وگو از مدیرکل بحران استانداری البرز درباره ظرفیت امدادی استان در برابر زلزله‌های بزرگ و سیل پرسیدیم. تأکید کردیم که البرز روی خط گسل است و در تجربه جنگ اخیر، بسیاری از شهروندان کرجی از نبود فضاهای مشخص برای پناه گرفتن سخن گفتند.

فلاح‌نژاد پاسخ را از تقسیم وظایف شروع می‌کند. به گفته وی، در ساعات و روزهای نخست بحران، سازمان‌های متولی هر یک بخشی از کار را بر عهده دارند. هلال‌احمر در حوزه اسکان، امداد و نجات و آموزش داوطلبان نقش محوری دارد و اورژانس، شرکت گاز و شرکت برق هم هر کدام در حوزه خود مؤثر هستند.

سرپناه کجاست؟ مساجد، حسینیه‌ها، باشگاه‌ها و فضای سبز

سؤال بعدی ما درباره برنامه تأمین سرپناه بود. پرسیدیم مردم کرج در زمان بحران، چه جنگ و چه زلزله، به کدام مکان‌ها پناه ببرند.

مدیرکل مدیریت بحران البرز توضیح می‌دهد که اسکان اضطراری با استفاده از ظرفیت‌های مختلف انجام می‌شود: سالن‌های مدیریت بحران، مساجد، حسینیه‌ها، باشگاه‌ها و فضاهای سبز. اجرای این برنامه را هلال‌احمر بر عهده دارد.

وی در ادامه می‌گوید فرمانداری‌ها هم به‌طور مکرر در حال انجام اقداماتی در این زمینه هستند و استانداری با دریافت گزارش‌ها، پیشنهادها و نکات اصلاحی را در جریان برنامه‌ریزی لحاظ می‌کند.

انبارهای امدادی و ذخایر دارویی

از جانشین اول استاندار در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان خواستیم درباره تجهیزات امدادی هم توضیح دهد.

فلاح‌نژاد می‌گوید علاوه بر محل اسکان، اقلامی مانند پتو، مواد غذایی و لوازم امداد و نجات اهمیت دارد. هلال‌احمر این اقلام را مطابق نسبتی که در قانون مشخص شده نگهداری می‌کند.

به گفته این مقام مسئول، این نسبت حدود سه تا چهار درصد جمعیت است و گزارش موجودی انبارها به استانداری ارائه می‌شود.

در حوزه سلامت هم دانشگاه علوم پزشکی ذخایر دارویی را گزارش می‌کند و استانداری این گزارش‌ها را پیگیری می‌کند.

مقاوم‌سازی بیمارستان‌ها و توسعه زیرساخت‌ها

در ادامه از وضعیت مراکز درمانی پرسیدیم.

مدیرکل مدیریت بحران البرز یادآور می‌شود که بخشی از بیمارستان‌های استان ساختمان‌های جدید و بخشی ساختمان‌های قدیمی‌تر دارند.

به گفته وی، برای مقاوم‌سازی بیمارستان‌ها تلاش‌ها ادامه دارد تا آمادگی مراکز درمانی در شرایط بحرانی افزایش یابد.

فلاح نژاد به ظرفیت‌های البرز در کنار تهران هم اشاره می‌کند. در شرایط بحران، بخشی از فشار تهران ممکن است به استان منتقل شود. به همین دلیل تقویت زیرساخت‌های درمانی البرز اهمیت بیشتری دارد.

مهاجرت به البرز و همت دستگاه‌های اجرایی

سؤال دیگر ما درباره رشد جمعیت و زیرساخت‌ها بود. فلاح‌نژاد می‌گوید البرز با مهاجرت‌پذیری بالا روبه‌روست و زیرساخت‌ها با همین سرعت توسعه پیدا نمی‌کنند. وی اضافه می‌کند که استاندار، معاونان و دستگاه‌های اجرایی استان برای جبران این فاصله تلاش می‌کنند.

در جنگ رمضان چه کردید؟

بخش پایانی گفت‌وگو را به مدیریت بحران در شرایط جنگی اختصاص دادیم. پرسیدیم اگر تنش‌ها ادامه پیدا کند و زیرساخت‌ها یا مناطق مسکونی هدف قرار گیرند، برنامه مدیریت بحران برای پیشگیری و آمادگی شهروندان چیست.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز روشن می‌کند که در قانون مدیریت بحران، این اداره‌کل متولی پیشگیری از بحران‌های طبیعی و فرایندی است و موضوع جنگ در حوزه پدافند غیرعامل و مسائل امنیتی قرار می‌گیرد. اما در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، مدیریت بحران به‌عنوان هماهنگ‌کننده در حوزه امداد و نجات عمل کرد. در این دوره، اورژانس، هلال‌احمر، آتش‌نشانی و دیگر سازمان‌ها وظایف خود را انجام دادند.

از گفته‌های فلاح‌نژاد می‌توان چند محور اصلی را برداشت کرد: تقسیم وظایف میان سازمان‌های امدادی، استفاده از فضاهای عمومی برای اسکان اضطراری، پایش انبارها و ذخایر دارویی، مقاوم‌سازی مراکز درمانی و پیگیری توسعه زیرساخت‌ها متناسب با رشد جمعیت است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز در پایان گفت‌وگو تأکید می‌کند که هماهنگی میان دستگاه‌ها مهم‌ترین عامل در پاسخ سریع به بحران است.