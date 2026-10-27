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۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۲۸

تصادف موتورسیکلت با اتوبوس در کوچصفهان جان ۲ جوان را گرفت

تصادف موتورسیکلت با اتوبوس در کوچصفهان جان ۲ جوان را گرفت

رشت- سخنگوی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی گیلان از جان باختن دو جوان ۱۶ و ۱۸ ساله در پی برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با اتوبوس در محدوده حشکوا از توابع کوچصفهان خبر داد.

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه برخورد موتورسیکلت با اتوبوس ساعت ۲۰:۱۲ به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد و کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی از نزدیک‌ترین پایگاه به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، راننده و سرنشین موتورسیکلت که دو جوان ۱۶ و ۱۸ ساله بودند، بر اثر شدت جراحات وارده در صحنه جان باختند.

سخنگوی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی گیلان تصریح کرد: پس از انجام اقدامات لازم و مشورت با پزشک راهنما، فوت هر دو جوان تأیید شد و صحنه حادثه برای بررسی‌های بیشتر به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

کد مطلب 6992019

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