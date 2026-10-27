پاسخ ایران به نماینده آمریکا: بر اساس واقعیات سخن بگوئید نه اتهام

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین درزی سفیر ایران در سازمان ملل در پایان نشست امروز سه‌شنبه به وقت نیویورک (۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ برابر با ۵ آبان ماه ۱۴۰۵) شورای امنیت سازمان ملل در پاسخ به ادعاهای «مایک والتز» سفیر و نماینده دائم ایالات متحده آمریکا گفت: نماینده آمریکا نتوانست هیچ استدلال یا توجیه معتبری برای تجاوز آشکار کشورش علیه ایران ارائه کند و به بازگویی دروغ‌های تکراری و اتهامات بی‌اساس درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران روی آورد.

درزی تصریح کرد: در عوض، او (نماینده آمریکا) برای پنهان کردن حقیقت و واقعیت‌ها و فرار از مسئولیت، به تکرار دروغ‌های تکراری و طرح اتهامات بی‌اساس علیه ایران و برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز آن متوسل شد.

سفیر و کاردار ایران تاکید کرد: بیایید بر اساس واقعیت‌ها سخن بگوئیم، نه بر پایه اتهامات ساختگی. واقعیت‌ها روشن است؛ آمریکا و رژیم اسرائیل مرتکب اعمال تجاوزکارانه از جمله حملات نظامی مکرر به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران شده‌اند که تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند.

وی افزود: ایران قربانی این جنگ است، نه متجاوز. متجاوز، ایالات متحده و اسرائیل هستند که علیه مردم ایران مرتکب جنایات جنگی شده‌اند. مناطق مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها، پل‌ها، فرودگاه‌ها، تاسیسات انرژی، مجموعه‌های ورزشی، اماکن میراث فرهنگی، شبکه حمل‌ونقل ریلی و دیگر زیرساخت‌های حیاتی، عامدانه هدف قرار گرفته و مورد حمله واقع شده‌اند.

درزی درحالیکه تصاویر کودکان و شهدای حملات تجاوزکارانه علیه ایران را به جهانیان نشان می داد، گفت: هیچ حجم از تبلیغات نمی‌تواند واقعیت‌ها را دگرگون کند، رنج مردم ایران را از میان ببرد، یا مسئولان این اقدامات را از تعهدات حقوقی بین‌المللی‌شان مبرا سازد. کسانی که دستور این جنایات هولناک را صادر، آنها را اجرا کرده و یا زمینه ارتکابشان را فراهم کرده‌اند، باید پاسخگو باشند؛ نه اینکه از مصونیت برخوردار شوند.

سفیر ایران تاکید کرد: ایالات متحده متجاوز است و ایران قربانی این تجاوز. جایگاه متجاوز و قربانی هرگز نباید با یکدیگر عوض شود. ایالات متحده نمی‌تواند دست به تجاوز بزند، موجب تلفات گسترده در میان غیرنظامیان شود و سپس با سوء استفاده از این شورا (شورای امنیت) خود را در جایگاه قربانی جلوه دهد.

درزی تصریح کرد: ایالات متحده به همراه رژیم اسرائیل، حملات ویرانگری را علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی انجام داده‌اند. آنها مرتکب جنایات جنگی شده‌اند و دیر یا زود، به خاطر ارتکاب تمام این جنایات فجیع علیه مردم ایران، پاسخگو خواهند شد. آنها نمی‌توانند از مسئولیت خود فرار و شانه خالی کنند.