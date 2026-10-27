به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی سه شنبه شب در نشست کمیته برنامه‌ریزی شهرستان دشتی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اقدامات و فعالیت‌های اجرایی در یک سال گذشته در شرایط جنگی و دشوار انجام شده و دولت با وجود همه محدودیت‌ها، همچنان در میدان خدمت‌رسانی به مردم حضور دارد.

فرماندار دشتی با قدردانی از اقدامات و تلاش‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی در هفته دولت گفت: با وجود مشکلات، محدودیت‌ها و شرایط دشوار یک سال اخیر، پروژه‌های خوبی در شهرستان اجرا شده که شایسته قدردانی است.

وی افزود: حجم اقدامات و پروژه‌های در حال اجرا در کشور نشان‌دهنده تداوم پای کار بودن دولت وفاق ملی و تلاش دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد برنامه‌ها و پاسخگویی به نیازهای مردم است و این مسیر باید با جدیت ادامه یابد.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر روند اجرای طرح‌های عمرانی بیان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید اشراف کامل بر پروژه‌های حوزه مسئولیت خود داشته باشند، به‌صورت مستمر از طرح‌ها بازدید کنند و ضمن بررسی میزان پیشرفت فیزیکی، گزارش عملکرد و موانع احتمالی را به‌موقع منعکس کنند.

مقاتلی ادامه داد: در شرایط کنونی، شهرستان به مدیرانی نیاز دارد که با احساس مسئولیت، حضور میدانی و پیگیری مستمر پای کار مردم باشند، چراکه سطح مسئولیت مدیران ایجاب می‌کند فراتر از انجام امور روزمره اداری، برای حل مشکلات و تسریع در اجرای برنامه‌ها تلاش کنند.

وی با تأکید بر اینکه بازدیدهای میدانی و پیگیری پروژه‌ها نباید به مقاطع خاص محدود شود، گفت: مدیران باید روند اجرای طرح‌های عمرانی را به‌طور مستمر رصد کنند و در صورت بروز مشکل، برای رفع موانع و جلوگیری از تأخیر در تکمیل پروژه‌ها اقدام کنند.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مستمر ارزیابی می‌شود و میزان پیگیری امور، نظارت بر پروژه‌ها، تحقق برنامه‌ها و کیفیت خدمت‌رسانی به مردم از جمله موضوعات مهم در ارزیابی عملکرد آنان و دستگاه ها خواهد بود.