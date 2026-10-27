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۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۵۵

رواق دارالذکر حرم رضوی؛ میعادگاه عزاداران فاطمی در جوار مزار رهبر شهید

رواق دارالذکر حرم رضوی؛ میعادگاه عزاداران فاطمی در جوار مزار رهبر شهید

مشهد- هم‌زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، جمعی از زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی با حضور در رواق دارالذکر، در جوار مزار رهبر شهید انقلاب، به سوگواری پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و سوگواری رهبر شهید انقلاب، با حضور خیل زائران و عزاداران و نوای سید مهدی میرداماد، مداح اهل‌بیت (ع)، در حرم مطهر رضوی برگزار شد؛ مراسمی که با مرثیه‌سرایی، شعرخوانی حماسی، سینه‌زنی و سردادن شعارهای جمعی، همراه بود.

سید مهدی میرداماد در این مراسم با خواندن اشعاری در وصف حضرت زهرا (س)، از غربت و مظلومیت ایشان و انتظار برای فرج و عنایت آن حضرت گفت و با مضامین فاطمی، عواطف عزاداران را متاثر کرد.

این مداح اهل‌بیت (ع) همچنین با شعرخوانی حماسی، به موضوع شهادت، ایستادگی و تداوم راه شهیدان پرداخت.

در بخشی از اشعار اجراشده، بر این مضمون تأکید شد که راه شهیدان بن‌بست ندارد و آرمان‌های آنان همچنان زنده است.

شعارهای حماسی عزاداران در سوگ رهبر شهید

در ادامه مراسم، حاضران ضمن سینه‌زنی و همراهی با مداح، در سوگ رهبر شهید انقلاب و در حمایت از حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای شعارهایی سر دادند. «ابالفضل علمدار، خامنه‌ای نگهدار»، «یا حیدر، یا حیدر، تا آخر با رهبر»، «لبیک سید مجتبی» و «دست خدا بر سر ماست، خامنه‌ای رهبر ماست» از جمله شعارهایی بود که در این اجتماع عزاداری، طنین‌انداز شد.

همچنین حاضران با سینه‌زنی، در سوگ شهادت حضرت زهرا (س)، فضای مراسم را با شور و حال عزاداری همراه کردند و با سردادن شعارهایی بر ادامه مسیر رهبر شهید انقلاب، تأکید کردند.

تأکید بر پیروزی حق و آغاز سپیده‌دم

میرداماد در بخش دیگری از برنامه، با خواندن اشعاری حماسی، به مضامین تقابل حق و باطل و امید به آینده پرداخت. در یکی از این اشعار آمده بود: «مصاف آخر خیر و شر است، پایان شب است و ابتدای سحر است».

کد مطلب 6992034

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    نظرات

    • IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۶
      3 0
      پاسخ
      این خیلی خوبه همه شب در رواق آقا مراسم باشد

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