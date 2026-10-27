شاهرخ: ظرفیت عکاسان ایرانی در ثبت رویدادهای مذهبی قابل توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، کمال‌الدین شاهرخ بعدازظهر سه‌شنبه در دیدار جمعی از هنرمندان عکاس کشور با تولیت مسجد مقدس جمکران، با اشاره به سابقه فعالیت خود در عرصه عکاسی اظهار کرد: فعالیت حرفه‌ای من در این حوزه از سال ۱۳۵۹ آغاز شد و از سال ۱۳۷۳ با فراهم شدن زمینه‌های جدید، امکان توسعه فعالیت‌ها و تولید آثار بیشتر فراهم شد.



وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در میان عکاسان کشور افزود: در ارتباط با هنرمندان استان‌های مختلف، با عکاسان توانمند و صاحب‌نگاهی مواجه هستیم که آثار ارزشمندی تولید می‌کنند و این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های منسجم در حوزه عکاسی باشد.



رئیس انجمن عکاسان سازمان بسیج هنرمندان کشور با تأکید بر ویژگی‌های عکاسی مذهبی بیان کرد: ثبت تصاویر از اماکن دینی و آیینی به نگاه ویژه‌ای نیاز دارد و هنرمند باید شناخت و درک مناسبی از این فضا داشته باشد تا بتواند مفاهیم و تأثیرات معنوی را از طریق تصویر به مخاطب انتقال دهد.



شاهرخ ادامه داد: در عکاسی دینی و مذهبی، تنها ثبت یک مکان یا رویداد اهمیت ندارد، بلکه نوع نگاه عکاس و توانایی او در بازتاب ویژگی‌های معنوی سوژه، در تأثیرگذاری اثر بر مخاطب نقش مهمی دارد.



عکاسان کشور ظرفیت خلق آثار معنوی را دارند



وی با اشاره به ظرفیت‌های عکاسی اربعین تصریح کرد: در این حوزه، توانمندی‌های قابل توجهی شکل گرفته است و عکاسان کشور می‌توانند با بهره‌گیری از نگاه هنری خود، جلوه‌های این رویداد مذهبی را به تصویر بکشند.



شاهرخ با اشاره به ارتباط سازمان بسیج هنرمندان با عکاسان استان‌های مختلف اظهار کرد: این ارتباط زمینه شناسایی استعدادها و بهره‌گیری از توانمندی هنرمندان را فراهم کرده است و می‌توان با تقویت همکاری‌ها، آثار ارزشمندتری در حوزه عکاسی تولید کرد.



همکاری عکاسان زمینه‌ساز حرکت‌های گسترده‌تر است



رئیس انجمن عکاسان سازمان بسیج هنرمندان کشور با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه در حمایت از عکاسان افزود: استفاده از ظرفیت هنرمندان استان‌ها و فراهم کردن زمینه مشارکت آنان در برنامه‌های تخصصی، می‌تواند به توسعه فعالیت‌های عکاسی و ارتقای کیفیت آثار کمک کند.



وی برگزاری جشنواره‌های تخصصی را از جمله ظرفیت‌های موجود در این حوزه دانست و گفت: در این مجموعه، جشنواره‌ای با فاصله زمانی دوساله برگزار می‌شود که گسترش فعالیت‌ها و مشارکت هنرمندان در آن مورد توجه قرار دارد.



شاهرخ ادامه داد: دریافت و ارائه آثار عکاسان با محوریت موضوعات مرتبط با اهل‌بیت(ع)، زمینه مناسبی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان و تقویت فعالیت‌های عکاسی در حوزه فرهنگ دینی فراهم می‌کند.



ظرفیت عکاسی اربعین باید تقویت شود



وی با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری میان مجموعه‌های فعال در عرصه عکاسی اربعین خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های موجود در انجمن عکاسان سازمان بسیج هنرمندان و ارتباط با عکاسان کشور می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری فعالیت‌های مؤثرتر در این حوزه باشد.



رئیس انجمن عکاسان سازمان بسیج هنرمندان کشور ابراز امیدواری کرد با تقویت ارتباط میان هنرمندان و بهره‌گیری از توانمندی‌های آنان، آثار ارزشمندتری در زمینه ثبت جلوه‌های دینی و مذهبی تولید شود.



شاهرخ در پایان از فراهم شدن فرصت حضور در جمع هنرمندان و دیدار با تولیت مسجد مقدس جمکران قدردانی کرد.