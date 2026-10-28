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۶ آبان ۱۴۰۵، ۸:۰۵

بهره‌برداری از گلخانه پژوهشی ۹ هزار مترمربعی دانشگاه آزاد رودان

بهره‌برداری از گلخانه پژوهشی ۹ هزار مترمربعی دانشگاه آزاد رودان

رودان - گلخانه آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان با ۹ هزار مترمربع فضای گلخانه‌ای و اعتبار ۴ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، گلخانه آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان با حضور سودابه سلیمانی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، علیرضا لادن‌مقدم معاون علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی و محمدحسین رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان افتتاح شد.

سودابه سلیمانی در تشریح جزئیات این طرح، اظهار کرد: مجموعه گلخانه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان در سه فاز و با مجموع فضای گلخانه‌ای ۹ هزار مترمربع احداث شده و با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تأمین شده است.

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به کاربری این مجموعه، بیان کرد: این گلخانه با اهداف آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی راه‌اندازی شده و به گفته وی تنها گلخانه آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی در میان دانشگاه‌های استان هرمزگان است.

این مجموعه با هدف فراهم‌سازی بستر مناسب برای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه کشاورزی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان به بهره‌برداری رسیده است.

کد مطلب 6992050

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