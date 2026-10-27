دشمن پس از ناکامی در میدان، به دنبال ایجاد تفرقه در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صاحبقرانی سه‌شنبه‌شب در تجمع مردم شهر تاکستان با قدردانی از حضور مردم در تجمعات خیابانی اظهار کرد: مردم در هشت ماه گذشته با حضور مستمر در میدان، دشمنان را در دستیابی به اهدافشان ناکام گذاشته‌اند و این حضور برای آن‌ها قابل‌پیش‌بینی نبوده است.

وی با اشاره به شهادت رهبر انقلاب اسلامی، جمعی از هم‌وطنان و دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب افزود: مردم با حضور و ایستادگی خود اجازه ندادند خون شهدا پایمال شود و در برابر حملات دشمن، از کشور و آرمان‌های خود حمایت کردند.

موشک تفرقه، ابزار جدید دشمن است

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امر جهاد با بیان اینکه کشور در شرایطی ویژه قرار دارد، گفت: به گفته وی، دشمنان پس از ناکامی در دستیابی به اهداف نظامی خود، به دنبال استفاده از ابزارهای دیگری برای تضعیف ایران هستند که مهم‌ترین آن‌ها ایجاد تفرقه و دوقطبی در جامعه است.

صاحبقرانی افزود: دشمنان در محاسبات خود به دنبال آن هستند که مردم میدان را خالی کنند و اختلاف‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حاکمیتی را به تقابل میان بخش‌های مختلف جامعه تبدیل کنند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی اظهار کرد: مردم با وجود تفاوت دیدگاه‌ها و سلیقه‌ها، در ماه‌های گذشته در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و از کشور حمایت کرده‌اند؛ ازاین‌رو باید در برابر تلاش‌ها برای برهم‌زدن این همبستگی هوشیار باشند.

این سخنران با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ادامه داد: فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها از جمله ابزارهایی بوده‌اند که به گفته وی، دشمنان برای وادارکردن مردم ایران به عقب‌نشینی به کار گرفته‌اند؛ اما مردم در سال‌های گذشته با وجود دشواری‌ها، به ایستادگی خود ادامه داده‌اند.

تأکید بر نقش شورای عالی امنیت ملی در تدبیر امور کشور

صاحبقرانی با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با دبیر شورای عالی امنیت ملی، بر اهمیت جایگاه این شورا تأکید کرد و گفت: به گفته وی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در هماهنگی و تدبیر امور کشور در حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد، سیاست و امنیت نقش مهمی دارد.

وی با بیان اینکه مدیریت شرایط کنونی به هماهنگی در عرصه‌های مختلف نیاز دارد، افزود: مواجهه با جنگ ترکیبی و تهدیدهای خارجی تنها به حوزه نظامی محدود نیست و باید ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

ایران در برابر فشارهای نظامی و اقتصادی ایستاده است

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امر جهاد با اشاره به توانمندی‌های نظامی ایران اظهار کرد: به اعتقاد وی، تجهیزات و طراحی‌های نظامی دشمن نتوانسته است اراده مردم و توان دفاعی کشور را از بین ببرد و حضور مردم در کنار نیروهای مدافع کشور، عامل مهمی در خنثی‌سازی اهداف دشمن بوده است.

وی همچنین به تحولات منطقه و نقش جبهه مقاومت اشاره کرد و گفت: انصارالله یمن از جمله جریان‌هایی است که در معادلات منطقه نقش‌آفرینی می‌کند و تحولات این جبهه را باید در چارچوب گسترده‌تر تقابل منطقه‌ای بررسی کرد.

صاحبقرانی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و تأثیر تحولات آن بر بازار انرژی، مدعی شد محدودیت‌های ایجادشده در این مسیر بر قیمت سوخت و شرایط اقتصادی برخی کشورها اثر گذاشته است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع دلار در مبادلات جهانی گفت: به باور او، بخشی از سیاست‌های نظامی آمریکا با هدف حفظ جایگاه اقتصادی و سلطه دلار دنبال می‌شود و تحولات اخیر می‌تواند نظم اقتصادی و سیاسی جهان را با تغییراتی مواجه کند.

دعوت به حفظ وحدت و ادامه حضور اجتماعی

صاحبقرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث شکل‌گیری نظم نوین جهانی اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب در تحلیل‌های خود از انتقال قدرت از غرب به آسیا و نقش‌آفرینی جبهه مقاومت در تحولات آینده سخن گفته بودند و به اعتقاد وی، تحولات کنونی را باید در همین چارچوب بررسی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ همبستگی مردم و مسئولان افزود: دشمنان به دنبال بهره‌برداری از اختلاف‌ها و شکاف‌های اجتماعی هستند؛ بنابراین باید از تبدیل تفاوت دیدگاه‌ها به تقابل و تضعیف انسجام ملی جلوگیری کرد.

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امر جهاد در پایان با قدردانی از حضور مردم تاکستان، بر تداوم مشارکت اجتماعی و حمایت از کشور تأکید کرد و گفت: حضور مردم در صحنه، از مؤلفه‌های مهم انقلاب اسلامی بوده و حفظ این ظرفیت در شرایط کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد.