به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ناصری سه شنبه شب در جمع حبرنگاران اظهار کرد: طرح سرشماری ثبت مبنا ۱۴۰۵ از دوم آبان‌ به مدت سی روز ادامه می یابد و برخلاف هشت سرشماری قبلی از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ رویکردی متفاوت دارد؛ به‌گونه‌ای که عمده اطلاعات از حدود بیست سامانه و بانک اطلاعاتی استخراج می‌شود و اطلاعات شهروندان به‌صورت کاملاً محرمانه نگهداری خواهد شد و در اختیار هیچ بخش قضایی، مالیاتی یا اداری قرار نمی‌گیرد.

تفاوت رویکرد سرشماری جدید و روش دوم ثبت اطلاعات

ناصری با اشاره به اینکه در این سرشماری عمده اطلاعات از سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی (حدود بیست سامانه) استخراج می‌شود، افزود: روش دومی نیز وجود دارد؛ برای برخی شهروندان پیامکی ارسال می‌شود که علت آن تناقض اطلاعاتشان در سامانه‌های اطلاعاتی است.

وی از هم‌استانی‌ها خواست به محض دریافت پیامک به سامانه «دولت من» مراجعه و پرسشنامه را تکمیل کنند و پس از تکمیل، کد شانزده‌رقمی تحت عنوان «کد آماری» دریافت کنند که به منزله ثبت کامل اطلاعات است.

نمونه‌گیری از ۲۸ هزار خانوار و درخواست همکاری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر اظهار داشت: در کنار این روش، یک نمونه‌گیری نیز داریم و حدود ۲۸ هزار خانوار به‌صورت تمام‌شمار توسط مأموران آمارگیر ما مورد مراجعه قرار می‌گیرند.

وی از شهروندان درخواست کرد همکاری لازم را داشته باشند تا برداشت اطلاعات انجام شود و ابراز امیدواری کرد این اطلاعات در امر برنامه‌ریزی‌های مختلف بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.

ناصری تأکید کرد: قطعاً هرچه اطلاعات دقیق‌تر و همکاری بهتر باشد، امکان برنامه‌ریزی در امر توسعه استان بیشتر فراهم خواهد شد.

امید به بهره‌برداری از طرح‌های پیشران تا پایان امسال یا ابتدای سال بعد

وی در ارتباط با مباحث توسعه‌ای و پروژه‌های پیشران با توجه به رویکرد مناسبی که وجود دارد، اظهار امیدواری کرد: چند طرح پیشران تا امسال یا ابتدای سال بعد به‌خصوص در بحث منابع آب، حمل‌ونقل جاده‌ای و بحث درمان به بهره‌برداری برسد که نقش بسزایی در تقویت شاخص‌های سرانه‌ها و شاخص‌های رفاهی مردم خواهد داشت.

تأکید بر محرمانگی کامل اطلاعات دریافتی

ناصری در پاسخ به پرسشی درباره محرمانه بودن اطلاعات شهروندان تصریح کرد: اطلاعاتی که از شهروندان دریافت می‌شود—چه از بانک‌های اطلاعاتی، چه از پرسشنامه‌های اینترنتی افراد پیامک‌دریافت‌کننده و چه از مراجعات حضوری مأموران آمارگیر—به‌صورت کاملاً محرمانه نگهداری می‌شود و در اختیار هیچ بخشی اعم از قضایی، مالیاتی و اداری قرار نخواهد گرفت.