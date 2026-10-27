به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری سه شنبه شب در جلسه شورای تأمین مسکن استان، تسریع در تکمیل واحدها و رفع موانع باقی‌مانده را ضروری دانست و اظهار کرد: فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی باید مشکلات موجود را با جدیت پیگیری کنند؛ چراکه نهضت ملی مسکن طرحی مردمی است و اولویت مدیریت استان، تسریع در خانه‌دار شدن متقاضیان است.

تأکید بر تأمین زیرساخت‌های فرهنگی و خدماتی

استاندار قزوین با تأکید بر اینکه ساخت مسکن باید با فراهم‌کردن امکانات مورد نیاز زندگی همراه باشد، گفت: هم‌زمان با احداث شهرها و مجموعه‌های مسکونی، باید زیرساخت‌های فرهنگی و خدماتی از جمله پارک نیز تأمین شود تا ساکنان در کنار برخورداری از مسکن، به امکانات مناسب زندگی دسترسی داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به پیشرفت ۸۶ درصدی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، رفع موانع درون‌دستگاهی و تسریع در تکمیل واحدها را خواستار شد و از همکاری بانک‌های استان در پیشبرد این طرح قدردانی کرد.

۲ همت تسهیلات اشتغال روستایی نباید در حاشیه‌ها گم شود

استاندار قزوین در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به تصویب ۲ همت تسهیلات برای اشتغال روستایی تأکید کرد: این ظرفیت نباید تحت‌تأثیر حاشیه‌ها و جناح‌گرایی قرار گیرد و مسئولان باید منابع پیش‌بینی‌شده را در مسیر رفع مشکلات مردم و توسعه استان به کار بگیرند.

نوذری با اشاره به پیگیری مسائل قزوین در سطح ملی و اولویت موضوع آب در برنامه‌های مدیریت استان افزود: حل مشکلات استان به هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، تعامل با مسئولان ملی و تمرکز بر مطالبات مردم نیاز دارد.