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۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰

تاکید امام جمعه دشتی بر تقویت نقش مواکب در تجمعات شبانه

تاکید امام جمعه دشتی بر تقویت نقش مواکب در تجمعات شبانه

بوشهر- امام جمعه دشتی بر تقویت برنامه‌های فرهنگی و خدمت‌رسانی مواکب برای افزایش مشارکت مردمی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست سه شنبه شب در دیدار با اعضای مواکب فعال در تجمعات شبانه مردمی، بر اهمیت حضور پرشور مردم در صحنه، تقویت همدلی و همبستگی اجتماعی و نقش‌آفرینی مؤثر مواکب در خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

امام جمعه دشتی در این دیدار، از تلاش‌ها و خدمات خالصانه عوامل مواکب در برگزاری و پشتیبانی از تجمعات مردمی قدردانی کرد و حضور خودجوش مردم در این اجتماعات را جلوه‌ای از همبستگی، اتحاد و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست.

وی همچنین بر ضرورت تقویت برنامه‌های فرهنگی، محتوایی و خدماتی مواکب، ایجاد فضای صمیمی و بانشاط در تجمعات و بهره‌گیری از ظرفیت جوانان و نوجوانان برای افزایش مشارکت مردمی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام زاهددوست با اشاره به اهمیت هم‌افزایی و هماهنگی میان مواکب، خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی منسجم، ابتکار عمل، می‌توان زمینه حضور پرشورتر اقشار مختلف جامعه در تجمعات شبانه را فراهم کرد.

در پایان این دیدار، بر استمرار فعالیت مواکب، تقویت روحیه خدمت‌رسانی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای باشکوه‌تر برگزار شدن تجمعات شبانه تأکید شد.

کد مطلب 6992070

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