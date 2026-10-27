به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد حسن ترشیزی شامگاه سه‌شنبه در حاشیه برگزاری دومین اجلاسیه ملی ۴ هزار شهید استان گلستان در گفتگو با خبرنگاران از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای برای پوشش برنامه‌های این رویداد فرهنگی و ملی قدردانی کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار کرد: برگزاری دومین اجلاسیه ملی ۴ هزار شهید گلستان، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین رشادت‌های شهدا برای نسل‌های مختلف جامعه است.

مسئول بسیج رسانه گلستان با تقدیر از حضور فعال خبرنگاران بسیجی در پوشش برنامه‌های اجلاسیه در شهرستان‌های استان افزود: رسانه‌ای کردن این رویداد مهم و برنامه‌های مرتبط با آن می‌تواند نقش مؤثری در زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و امام شهید داشته باشد.

ترشیزی با اشاره به شرایط کشور و حضور مردم در میدان‌های مختلف اظهار کرد: رسانه‌ها با انعکاس حضور و مشارکت مردم در شهرستان‌ها و حمایت آنان از نیروهای مسلح، می‌توانند در تقویت روحیه همبستگی، مقاومت و افزایش انگیزه عمومی نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین دومین اجلاسیه ملی ۴ هزار شهید گلستان را بستری مناسب برای تولید آثار رسانه‌ای دانست و از خبرنگاران خواست از ظرفیت این رویداد برای تهیه گزارش‌ها و آثار فاخر استفاده کنند.

مسئول بسیج رسانه گلستان با اشاره به برگزاری شانزدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر، از فعالان رسانه‌ای استان دعوت کرد آثار تولیدی خود با محوریت شهدا، ایثار، مقاومت و برنامه‌های اجلاسیه را برای حضور در این جشنواره گردآوری و به دبیرخانه آن ارسال کنند.