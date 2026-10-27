به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «اسرائیل هیوم» گزارش داد که میزان مشارکت در رأی‌گیری در اردوگاه بنیامین نتانیاهو به ۷۰.۶۹ درصد رسیده است؛ این در حالی است که میزان مشارکت در اردوگاه آیزنکوت ۷۶.۵ درصد اعلام شده است.

انتخابات رژیم صهیونیستی امروز، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، در حالی برگزار شده است که بنیامین نتانیاهو برای حفظ قدرت با رقبای خود به رهبری گادی آیزنکوت رقابت می‌کند؛ انتخاباتی که پس از جنگ‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، آینده سیاسی نتانیاهو را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در این انتخابات، ۱۲۰ کرسی کنست به رقابت گذاشته شده و هر جریان برای تشکیل دولت به حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده نیاز دارد؛ نظرسنجی‌های پیش از رأی‌گیری نیز از رقابتی نزدیک و دشواری هر دو اردوگاه برای کسب اکثریت پارلمانی حکایت داشتند.