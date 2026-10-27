به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی شامگاه سه‌شنبه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه لرستان با تأکید بر اینکه ایران اسلامی به لحاظ نظامی و تجهیزات نظامی در نزدیک قله‌ها است، برای همین توانستیم با ابرقدرت دنیا بجنگیم، مقابله کنیم و پیروز شویم، اظهار داشت: منطقه فلسطین و منطقه‌ای که تحت اشغال رژیم صهیونیستی است، منطقه کوچکی است و در این منطقه کوچک بالاترین توانمندی‌های پدافندی جمع شد، تا ایران نتواند یک موشک را به تل‌آویو بزند، اما همه عالم دیدند که دائم موشک‌های ایران به همه نقاط رژیم صهیونیستی اصابت کرد. این توانمندی بزرگی است.

حضور مردم در میدان امپراطوری رسانه‌ای غرب را خنثی کرد

وی ادامه داد: از آن طرف تجلی مردمی در این ۲۴۰ شب در میدان و خیابان، مانند تکلیفی است که نمی‌توان از آن گذشت، مثل فریضه واجبی مانند نماز است، مردم به‌مثابه این فریضه به حضورشان در خیابان و میدان نگاه کردند، و خداوند به این حضور مردم برکت داد.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه این حضور مردم خنثی‌کردن همه آن امپراطوری رسانه‌ای بود که غرب فراهم کرده بود، عنوان کرد: ما امروز نسبت به قبل از جنگ دوم و سوم با دفاع مقدس قابل‌مقایسه نیستیم، چون به این حضور به‌عنوان یک تکلیف نگاه شد.

سردار فدوی با تأکید بر اینکه مردم همچنان پای‌کار انقلاب اسلامی باشند، میدان‌داری کنند و جان فدایی کنند، گفت: این حضور برآمده از دل، کلام و اقدام مردم است، بیش از ۳۰ میلیون نفر در پویش جان فدا امضا کردند و اعلام کردند که حاضرند در توان نظامی کشور دخیل باشند. «مرد را به تیغ محک می‌زنند نه به حرف»، مردم ما در این ۴۷ سال به تیغ محک خوردند، در سه جنگی که شیطان بزرگ منشأ آن بوده است. هم دفاع مقدس اول که هشت سال طول کشید، هم دفاع مقدس دوم و سوم، مردم پای‌کار هستند.

مردم لرستان در رزمایش «جان فدا» حماسه جدیدی رقم خواهند زد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری رزمایش جان فدا در لرستان طی فردا چهارشنبه، عنوان کرد: حضوری که مردم فردا در لرستان خواهند داشت، یک بدیهی است و از مردم لرستان جزء این انتظاری نیست، می‌بایست هر چه پرشورتر نسبت به شب گذشته حضور پیدا کنند، پر شور حضورپیداکردن انتظاری است که از مردم لرستان می‌رود و حتماً این اتفاق رخ خواهد داد، یعنی این انتظار دوری نیست و مردم حتماً در این رزمایش بسیار بزرگ حضور پیدا خواهند کرد و حماسه جدیدی خواهند آفرید.

وی افزود: ما حماسه‌های زیادی را از منطقه لرستان در زمان دفاع مقدس اول شاهد بودیم، لشکری که مربوط به لرستان بود در دفاع مقدس حماسه آفرید، در دفاع مقدس دوم و سوم منطقه لرستان بی‌نظیر بود و سپاه لرستان بی‌نظیر عمل کرد، در دفاع و پایداری توان موشکی سپاه نقش بسیار اساسی داشت و واقعاً جان فدا بودن را از روزهای اول دفاع مقدس دوم و سوم به منصه ظهور گذاشت.