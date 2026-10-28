کارشناسان شهرداری مشهد برای انجام وعده های داده شده به میناب آمدند

حبیب‌الله سهرابی، شهردار میناب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار دیدار گذشته خود با شهردار مشهد و عقد تفاهم‌های همکاری صورت‌گرفته با هدف ارتقای سیمای شهری، اظهار داشت: امروز هیئتی از کارشناسان شهرداری مشهد با حضور در میناب ، از نقاط مختلف این شهر از جمله گلزار شهدا و مدرسه شجره طیبه بازدید کردند.

وی افزود: این هیئت طی بازدیدهای میدانی از بخش‌های مختلف شهر، ظرفیت‌ها و نیازهای موجود را برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و زیباسازی بررسی کرده‌اند.



سهرابی با اشاره به جزئیات این همکاری‌ها گفت: مقرر شده است در چارچوب همکاری‌های مشترک، اقدامات لازم برای فضاسازی و زیباسازی بلوار خلیج فارس، به‌عنوان ورودی اصلی شهر از سمت بندرعباس، و همچنین اجرای برنامه‌های فضاسازی فرهنگی در گلزار شهدا و مدرسه شجره طیبه، در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد.



شهردار میناب عنوان کرد: این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تقویت فعالیت‌های فرهنگی و ارتقای جلوه‌های بصری شهر باشد.



وی تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی شهرداری مشهد، در راستای توسعه و آبادانی شهر میناب، نقشی کلیدی در این مسیر ایفا خواهد کرد.