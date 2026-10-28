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۶ آبان ۱۴۰۵، ۸:۰۷

کارشناسان شهرداری مشهد برای انجام وعده های داده شده به میناب آمدند

کارشناسان شهرداری مشهد برای انجام وعده های داده شده به میناب آمدند

میناب-شهردار میناب از  حضور کارشناسان شهرداری مشهد و برنامه‌ریزی برای اجرای اقدامات گسترده فرهنگی و پروژه‌های زیباسازی شهری در پی تفاهم‌نامه انجام شده خبر داد.

حبیب‌الله سهرابی، شهردار میناب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار دیدار گذشته خود با شهردار مشهد و عقد تفاهم‌های همکاری صورت‌گرفته با هدف ارتقای سیمای شهری، اظهار داشت: امروز هیئتی از کارشناسان شهرداری مشهد با حضور در میناب ، از نقاط مختلف این شهر از جمله گلزار شهدا و مدرسه شجره طیبه بازدید کردند.
وی افزود: این هیئت طی بازدیدهای میدانی از بخش‌های مختلف شهر، ظرفیت‌ها و نیازهای موجود را برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و زیباسازی بررسی کرده‌اند.

سهرابی با اشاره به جزئیات این همکاری‌ها گفت: مقرر شده است در چارچوب همکاری‌های مشترک، اقدامات لازم برای فضاسازی و زیباسازی بلوار خلیج فارس، به‌عنوان ورودی اصلی شهر از سمت بندرعباس، و همچنین اجرای برنامه‌های فضاسازی فرهنگی در گلزار شهدا و مدرسه شجره طیبه، در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد.

شهردار میناب عنوان کرد: این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تقویت فعالیت‌های فرهنگی و ارتقای جلوه‌های بصری شهر باشد.

وی تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی شهرداری مشهد، در راستای توسعه و آبادانی شهر میناب، نقشی کلیدی در این مسیر ایفا خواهد کرد.

کد مطلب 6992091

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