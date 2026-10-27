انهدام باند ۵ نفره فرا استانی سرقت طلاجات شهروندان کرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، شامگاه سه شنبه به خبرنگاران گفت: با تلاش شبانه روی تیم های تخصصی پلیس آگاهی استان کرمان یک باند حرفه ای و برون استانی به جرم سرقت طلاجات منزل شهروندان کرمانی شناسایی و در این رابطه ۵ متهم طی چندین عملیات در شهرهای اطراف پایتخت دستگیر شدند.

وی افزود: حجم زیادی از اموال مسروقه مرتبط با ۱۵ فقره سرقت کشف شد که در این رابطه از شهروندان خواسته شده چنانچه منزل آن ها به روش تخریب قفل مورد سرقت واقع شده به پلیس آگاهی مراجعه کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمان همچنین از دستگیری ۵ عضو یک باند دیگر سرقت تجهیزات مخابراتی و ارتباطی با اعتراف به ۵۰ فقره سرقت سیم و کابل مخابرات در محدوده مناطق شهری و روستایی خبر داد و بر ادامه تحقیقات پلیسی برای کشف سایر سرقت های احتمالی این باند حرفه ای تاکید کرد.