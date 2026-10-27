به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسامی‌نژاد عصر سه شنبه در دیدار جمعی از هنرمندان عکاس کشور با تولیت مسجد مقدس جمکران،با گرامیداشت یاد شهدای جنگ، رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای شاخص استان قم از جمله شهید امیر موسوی، اظهار کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و امیدوارم بتوانیم با فعالیت‌های خود در عرصه هنر و عکاسی، یاد این عزیزان را زنده نگه داریم.



وی در ادامه با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده برای برگزاری جشنواره عکاسی با محوریت مهدویت و نیمه شعبان افزود: چند سالی است که جشنواره عکس قاب فیروزه‌ای برگزار می‌شود و برای دوره جدید این رویداد نیز اقداماتی در زمینه هماهنگی و داوری انجام شده است، اما فراخوان دوره جدید هنوز منتشر نشده است.



این عکاس آیینی قم با اشاره به جوایز دوره گذشته جشنواره قاب فیروزه‌ای بیان کرد: جوایز در نظر گرفته‌شده برای دوره قبل در سطح قابل قبولی بود، اما با توجه به افزایش تورم و تغییر هزینه‌ها، پیشنهاد می‌کنم بودجه این جشنواره مورد بازنگری قرار گیرد تا جوایز متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شود.



حسامی‌نژاد ادامه داد: استقبال عکاسان از چنین رویدادهایی و مشارکت آنان در تولید آثار تصویری، ضرورت توجه به حمایت‌های مالی و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور هنرمندان را دوچندان می‌کند.



حضور عکاسان خارجی در جشن‌های نیمه شعبان تقویت شود



وی با قدردانی از حضور استادان، دانشجویان و علاقه‌مندان جوان عکاسی در این نشست گفت: حضور دانشجویان و نسل آینده عکاسی قم در کنار پیشکسوتان این عرصه، فرصت ارزشمندی برای انتقال تجربه و آشنایی با دیدگاه‌های حرفه‌ای است و امیدوارم این جوانان در آینده به چهره‌های موفقی در عکاسی قم و کشور تبدیل شوند.



این عکاس آیینی با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده درباره دعوت از عکاسان خارجی برای پوشش جشن‌های نیمه شعبان افزود: جشن‌های گسترده این مناسبت ظرفیت زیادی برای ثبت و انتشار تصاویر در سطح بین‌المللی دارند و حضور عکاسان خارجی می‌تواند زمینه دیده شدن این رویدادها در کشورهای دیگر را فراهم کند.



حسامی‌نژاد با تأکید بر اهمیت روایت تصویری مناسبت‌های مذهبی تصریح کرد: در کنار فعالیت عکاسان داخلی و تولید آثار در قالب جشنواره‌ها، می‌توان از ظرفیت عکاسان کشورهای دیگر نیز بهره گرفت تا جلوه‌های مختلف مراسم نیمه شعبان در مسجد مقدس جمکران و شهر قم ثبت و در معرض دید مخاطبان بیشتری قرار گیرد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه حضورش در عراق برای عکاسی از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در روزهایی که بسیاری از همکاران و دوستانم در قم و تهران مشغول عکاسی بودند، تصمیم گرفتم برای ثبت بخشی از این رویداد به عراق سفر کنم تا بتوانم سهم خود را در ثبت تصویری این مراسم ادا کنم.