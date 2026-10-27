به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسامینژاد عصر سه شنبه در دیدار جمعی از هنرمندان عکاس کشور با تولیت مسجد مقدس جمکران،با گرامیداشت یاد شهدای جنگ، رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای شاخص استان قم از جمله شهید امیر موسوی، اظهار کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا از اهمیت ویژهای برخوردار است و امیدوارم بتوانیم با فعالیتهای خود در عرصه هنر و عکاسی، یاد این عزیزان را زنده نگه داریم.
وی در ادامه با اشاره به پیشنهاد مطرحشده برای برگزاری جشنواره عکاسی با محوریت مهدویت و نیمه شعبان افزود: چند سالی است که جشنواره عکس قاب فیروزهای برگزار میشود و برای دوره جدید این رویداد نیز اقداماتی در زمینه هماهنگی و داوری انجام شده است، اما فراخوان دوره جدید هنوز منتشر نشده است.
این عکاس آیینی قم با اشاره به جوایز دوره گذشته جشنواره قاب فیروزهای بیان کرد: جوایز در نظر گرفتهشده برای دوره قبل در سطح قابل قبولی بود، اما با توجه به افزایش تورم و تغییر هزینهها، پیشنهاد میکنم بودجه این جشنواره مورد بازنگری قرار گیرد تا جوایز متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شود.
حسامینژاد ادامه داد: استقبال عکاسان از چنین رویدادهایی و مشارکت آنان در تولید آثار تصویری، ضرورت توجه به حمایتهای مالی و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور هنرمندان را دوچندان میکند.
حضور عکاسان خارجی در جشنهای نیمه شعبان تقویت شود
وی با قدردانی از حضور استادان، دانشجویان و علاقهمندان جوان عکاسی در این نشست گفت: حضور دانشجویان و نسل آینده عکاسی قم در کنار پیشکسوتان این عرصه، فرصت ارزشمندی برای انتقال تجربه و آشنایی با دیدگاههای حرفهای است و امیدوارم این جوانان در آینده به چهرههای موفقی در عکاسی قم و کشور تبدیل شوند.
این عکاس آیینی با اشاره به پیشنهاد مطرحشده درباره دعوت از عکاسان خارجی برای پوشش جشنهای نیمه شعبان افزود: جشنهای گسترده این مناسبت ظرفیت زیادی برای ثبت و انتشار تصاویر در سطح بینالمللی دارند و حضور عکاسان خارجی میتواند زمینه دیده شدن این رویدادها در کشورهای دیگر را فراهم کند.
حسامینژاد با تأکید بر اهمیت روایت تصویری مناسبتهای مذهبی تصریح کرد: در کنار فعالیت عکاسان داخلی و تولید آثار در قالب جشنوارهها، میتوان از ظرفیت عکاسان کشورهای دیگر نیز بهره گرفت تا جلوههای مختلف مراسم نیمه شعبان در مسجد مقدس جمکران و شهر قم ثبت و در معرض دید مخاطبان بیشتری قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه حضورش در عراق برای عکاسی از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در روزهایی که بسیاری از همکاران و دوستانم در قم و تهران مشغول عکاسی بودند، تصمیم گرفتم برای ثبت بخشی از این رویداد به عراق سفر کنم تا بتوانم سهم خود را در ثبت تصویری این مراسم ادا کنم.
قم- عکاس آیینی قم با تأکید بر ظرفیت بینالمللی جشنهای نیمه شعبان، خواستار تقویت حضور عکاسان خارجی برای ثبت و بازتاب جهانی جلوههای این مناسبت مذهبی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسامینژاد عصر سه شنبه در دیدار جمعی از هنرمندان عکاس کشور با تولیت مسجد مقدس جمکران،با گرامیداشت یاد شهدای جنگ، رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای شاخص استان قم از جمله شهید امیر موسوی، اظهار کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا از اهمیت ویژهای برخوردار است و امیدوارم بتوانیم با فعالیتهای خود در عرصه هنر و عکاسی، یاد این عزیزان را زنده نگه داریم.
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