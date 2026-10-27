تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در اهواز متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه عصر سه‌شنبه، پنجم آبان‌ماه، در چارچوب هفته هفتم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور میهمان فولاد ب خوزستان بود که این دیدار در ورزشگاه غدیر اهواز با تساوی بدون گل به پایان رسید.

دو تیم در طول ۹۰ دقیقه نتوانستند از فرصت‌های خود برای باز کردن دروازه حریف استفاده کنند و در نهایت سهم هر کدام از این مسابقه یک امتیاز بود. بعثت با این نتیجه، امتیاز خود را به عدد هشت رساند و از کسب پیروزی خارج از خانه بازماند.

در سوی دیگر، فولاد ب خوزستان نیز که در زمین خود به میدان می‌رفت، نتوانست از امتیاز میزبانی برای رسیدن به سه امتیاز استفاده کند و با همان هشت امتیاز به کار خود در این هفته پایان داد.

با پایان هفته هفتم، بعثت کرمانشاه با هشت امتیاز و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به فولاد ب، در جایگاه دهم جدول رده‌بندی قرار گرفت؛ فولاد ب نیز با امتیاز مشابه در رتبه یازدهم ایستاد.

تساوی در این مسابقه اگرچه به بعثت کمک کرد یک امتیاز به اندوخته خود اضافه کند، اما برای بهبود محسوس جایگاه تیم در جدول کافی نبود. نزدیکی امتیازهای تیم‌های میانه جدول باعث شده است کسب پیروزی در دیدارهای آینده برای صعود به رتبه‌های بالاتر اهمیت بیشتری پیدا کند.

بعثت کرمانشاه در ادامه رقابت‌های لیگ یک باید برای فاصله گرفتن از تیم‌های هم‌امتیاز و نزدیک شدن به نیمه بالایی جدول، از فرصت‌های پیش رو برای کسب سه امتیاز استفاده کند.