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۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱

پیش از ترک روسیه؛

پزشکیان: اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز سازنده و ثمربخش بود

پزشکیان: اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز سازنده و ثمربخش بود

رئیس جمهور کشورمان گفت: در جریان برگزاری هشتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF)، گفتگوها و تعاملات مفصل و عمیقی صورت گرفت و با حسن نتیجه به تفاهم‌های خوبی دست یافتیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران شامگاه سه‌شنبه در سخنانی پیش از ترک روسیه درباره سفر دو روزه خود به روسیه اظهار کرد: در جریان برگزاری هشتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF)، گفتگوها و تعاملات مفصل و عمیقی صورت گرفت و با حسن نتیجه به تفاهم‌های خوبی دست یافتیم و این اجلاس سازنده و ثمربخش بود.

وی با اشاره به دیدارهای دوجانبه‌ای که با رهبران روسیه و قطر انجام شد، تصریح کرد: در حاشیه برگزاری این اجلاس، دیدارها و تعاملات مؤثری هم با رئیس‌جمهور روسیه و امیر قطر داشتیم و در زمینه‌های مختلف از جمله صنعت کشاورزی، نفت و گاز، راه‌سازی، مسائل امنیتی و همکاری‌های دوجانبه، موضوعاتی مورد تفاهم قرار گرفت. در مجموع، این سفر بسیار خوب و مؤثر بود.

کد مطلب 6992109

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