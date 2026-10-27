به گزارش خبرگزاری مهر، مسیرهای رژه نیروهای جان‌فدای لرستان در شهرهای استان به شرح زیر است:

مسیرهای رژه در شهرهای لرستان

خرم‌آباد: از میدان ۲۲ بهمن به سمت خیابان انقلاب

بروجرد: از میدان قیام به سمت میدان تختی

ازنا: میدان راه‌آهن

الیگودرز: از میدان امام خمینی(ره) تا میدان امام حسین(ع)

دورود: میدان ولایت

سپیددشت: از ورودی شهر تا جایگاه مرکزی شهر

چگنی: از گلزار شهدا تا مصلای صاحب‌الزمان(عج)

معمولان: از سه‌راه فرمانداری تا جایگاه اجتماع جان‌فدا

پلدختر: میدان شهید بهشتی

رومشکان: شهر چغابل، حدفاصل خیابان رهبری تا میدان امام خمینی(ره)

کوهدشت: روبه‌روی بنیاد شهید

الشتر: خیابان شهدای اقتدار

دلفان: از میدان بعثت تا میدان امام خمینی(ره)