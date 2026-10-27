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۶ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۹

مسیرهای رژه نیروهای جان‌فدای لرستان در رزمایش ۱۰۰ هزار نفری اعلام شد

مسیرهای رژه نیروهای جان‌فدای لرستان در رزمایش ۱۰۰ هزار نفری اعلام شد

خرم‌آباد- مسیرهای برگزاری رژه نیروهای جان‌فدای لرستان در رزمایش ۱۰۰ هزار نفری که فردا در شهرهای مختلف استان برگزار می‌شود، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسیرهای رژه نیروهای جان‌فدای لرستان در شهرهای استان به شرح زیر است:

مسیرهای رژه در شهرهای لرستان

خرم‌آباد: از میدان ۲۲ بهمن به سمت خیابان انقلاب

بروجرد: از میدان قیام به سمت میدان تختی

ازنا: میدان راه‌آهن

الیگودرز: از میدان امام خمینی(ره) تا میدان امام حسین(ع)

دورود: میدان ولایت

سپیددشت: از ورودی شهر تا جایگاه مرکزی شهر

چگنی: از گلزار شهدا تا مصلای صاحب‌الزمان(عج)

معمولان: از سه‌راه فرمانداری تا جایگاه اجتماع جان‌فدا

پلدختر: میدان شهید بهشتی

رومشکان: شهر چغابل، حدفاصل خیابان رهبری تا میدان امام خمینی(ره)

کوهدشت: روبه‌روی بنیاد شهید

الشتر: خیابان شهدای اقتدار

دلفان: از میدان بعثت تا میدان امام خمینی(ره)

کد مطلب 6992111

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