به گزارش خبرگزاری مهر، مسیرهای رژه نیروهای جانفدای لرستان در شهرهای استان به شرح زیر است:
مسیرهای رژه در شهرهای لرستان
خرمآباد: از میدان ۲۲ بهمن به سمت خیابان انقلاب
بروجرد: از میدان قیام به سمت میدان تختی
ازنا: میدان راهآهن
الیگودرز: از میدان امام خمینی(ره) تا میدان امام حسین(ع)
دورود: میدان ولایت
سپیددشت: از ورودی شهر تا جایگاه مرکزی شهر
چگنی: از گلزار شهدا تا مصلای صاحبالزمان(عج)
معمولان: از سهراه فرمانداری تا جایگاه اجتماع جانفدا
پلدختر: میدان شهید بهشتی
رومشکان: شهر چغابل، حدفاصل خیابان رهبری تا میدان امام خمینی(ره)
کوهدشت: روبهروی بنیاد شهید
الشتر: خیابان شهدای اقتدار
دلفان: از میدان بعثت تا میدان امام خمینی(ره)
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