به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی شامگاه سه‌شنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج با اشاره به تفاوت مبانی فکری و تربیتی اسلام با تفکرات حاکم بر نظام غربی اظهار کرد: فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی بر آموزه‌های قرآن کریم و سیره اهل‌بیت (ع) استوار است و ثمره آن، پرورش انسان‌هایی با ویژگی‌هایی همچون مهربانی، ایثار، پاک‌دستی، رعایت حقوق دیگران و احترام به کرامت انسانی است.

وی با اشاره به شخصیت‌های برجسته تربیت‌یافته در مکتب اسلام افزود: هدف نظام تعلیم و تربیت کشور، پرورش نسلی است که در کنار کسب دانش و توانمندی، به ارزش‌های دینی و انسانی پایبند باشد و در مسیر خدمت به جامعه گام بردارد.

فرهادی با بیان اینکه مدرسه نقش مهمی در شکل‌گیری هویت فکری و اخلاقی دانش‌آموزان دارد، تصریح کرد: باید فرزندانی تربیت کنیم که در مکتب اسلام و آموزه‌های اهل‌بیت (ع) رشد کنند و در برابر مشکلات، از ایمان، آگاهی و روحیه مسئولیت‌پذیری برخوردار باشند.

مقاومت ملت ایران در برابر فشارها

معاون مالی و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به فشارها و تحریم‌های چند دهه گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، استقامت و همراهی با ارزش‌های دینی توانسته است مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد و در حوزه‌های مختلف علمی، پزشکی و فناوری دستاوردهایی به دست آورد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ امید و اعتماد به توانمندی‌های داخلی اظهار کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که ایستادگی و صبوری در برابر دشواری‌ها، از عوامل مهم عبور از بحران‌هاست و جامعه برای رسیدن به اهداف خود باید با آگاهی و استقامت حرکت کند.

فرهادی با اشاره به نقش باورهای دینی در تقویت روحیه مردم افزود: در فرهنگ اسلامی، ایمان به خداوند و پایبندی به ارزش‌ها، پشتوانه‌ای برای مقابله با سختی‌هاست و آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ» بر اهمیت صبر و پایداری تأکید دارد.

قدردانی از مردم کردستان برای دفاع از هویت ملی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تمجید از مردم کردستان، همراهی آنان با کشور را نشانه‌ای از هویت ملی و تعلق خاطر به ایران دانست و گفت: مردم این استان در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که در دفاع از ایران و ارزش‌های آن، حضوری مسئولانه دارند.

معاون مالی و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به پیوند هویت ایرانی و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: مردم ایران از پیشینه‌ای تمدنی برخوردارند و بهره‌مندی از آموزه‌های اسلام، مسئولیت حفظ کرامت انسانی، همبستگی و خدمت به دیگران را دوچندان می‌کند.

فرهادی با اشاره به شهادت دانش‌آموزان در حمله به مدرسه‌ای در میناب اظهار کرد: هدف قرار گرفتن دانش‌آموزان و محیط‌های آموزشی، اهمیت پاسداری از امنیت مدارس و حفظ جایگاه آموزش در جامعه را بیش از پیش آشکار می‌کند.

وی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت جایگاه ویژه‌ای در جامعه ایران دارد و یاد و نام دانش‌آموزان شهید باید در حافظه تاریخی کشور زنده بماند.

فرهادی همچنین از ساخت مدرسه به یاد شهدای میناب سخن گفت و تأکید کرد که یادبود این دانش‌آموزان می‌تواند فرصتی برای انتقال ارزش‌هایی همچون فداکاری، مسئولیت‌پذیری و پاسداشت علم و آموزش به نسل‌های آینده باشد.

ضرورت تقویت امید و پایداری در جامعه

معاون مالی و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در پایان با تأکید بر اهمیت همبستگی ملی و پایبندی به ارزش‌های دینی گفت: آینده کشور به تلاش، آگاهی و مسئولیت‌پذیری نسل جوان وابسته است و نظام تعلیم و تربیت باید در کنار آموزش دانش، زمینه رشد اخلاقی و اجتماعی دانش‌آموزان را فراهم کند.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم همدلی و استقامت مردم، ایران در مسیر پیشرفت و سربلندی گام بردارد.