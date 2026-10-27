نتایج اولیه از انتخابات کنست؛ آیزنکوت در آستانه تشکیل کابینه رژیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های عبری و عربی، نتایج اولیه و نظرسنجی‌های انتخاباتی در سرزمین‌های اشغالی حاکی از شکستی سنگین برای ائتلاف حاکم به رهبری بنیامین نتانیاهو و احتمال بالای مکلف شدن «گادی آیزنکوت» برای تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی است.

انتشار نتایج اولیه انتخابات کنست رژیم صهیونیستی توسط رسانه‌های مختلف از جمله کانال ۱۲ و رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی، از تحولات چشمگیر و چرخش آرای صهیونیست‌ها حکایت دارد.

بر اساس این گزارش‌ها، با وجود اینکه حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو با کسب ۲۴ کرسی همچنان به عنوان یک حزب بزرگ مطرح است، اما ائتلاف تحت امر او با چالشی جدی و فروپاشی مواجه شده است.

در همین حال، حزب «یاشار» با کسب ۲۲ کرسی و حزب نفتالی بنت با ۱۲ کرسی توانسته‌اند جایگاه قابل‌توجهی در این نظرسنجی‌ها به دست آورند.

همچنین روزنامه «معاریو» گزارش داد که ارزیابی‌های فزاینده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی، گادی آیزنکوت را به عنوان نخستین گزینه برای دریافت تفویض تشکیل کابینه در این رژیم معرفی خواهد کرد.

بر اساس نظرسنجی‌های اولیه شبکه ۱۲ رژیم اسرائیل ، ائتلاف گادی آیزنکوت ۵۲ کرسی، ائتلاف نتانیاهو ۵۰ کرسی و احزاب عربی ۱۸ کرسی را به دست آورده‌اند.

هیچ یک از دو ائتلاف اصلی، به ۶۱ کرسی مورد نیاز برای کسب اکثریت در پارلمان ۱۲۰ نفره رژیم اسرائیل، دست نیافته‌اند.