اذعان لندن به تبعات اقتصادی جنگ بر معیشت شهروندان بریتانیایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های عربی، «اد میلیبند» وزیر امور خارجه انگلیس، در جریان جلسه پرسش و پاسخ در مجلس عوام این کشور، با اشاره به نتایج نشست اخیر هشت کشور در استانبول، نسبت به پیامدهای مخرب جنگ علیه ایران بر اقتصاد داخلی بریتانیا ابراز نگرانی کرد و خواستار دستیابی به یک راهکار دیپلماتیک برای پایان دادن به این مخاصمات شد.

وی با اشاره به نشست استانبول اظهار داشت که شرکت‌کنندگان پیرامون تحولات تنگه هرمز گفتگو کرده‌اند و لندن نیز تحولات را با هماهنگی متحدانش از مجاری دیپلماتیک دنبال می‌کند.

با وجود اذعان به ضرورت دیپلماسی، وزیر خارجه انگلیس در واکنش به پرسش نماینده حزب محافظه‌کار پیرامون امنیت داخلی، بار دیگر ادعاهای اثبات‌نشده درباره حوادث پیرامون پایگاه نظامی «فرفورد» را مطرح کرد و به اقدامات تحریمی لندن علیه تهران اشاره نمود؛ اتهاماتی که پیش‌تر سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن قاطعانه آن‌ها را رد کرده و در راستای پروژه ایران‌هراسی دانسته بود.

اظهارات میلیبند در حالی مطرح می‌شود که وزیران خارجه انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی در نشست خود در استانبول، طی بیانیه‌ای مشترک بر لزوم کاهش تنش و حل‌وفصل مناقشات از طریق گفت‌وگو تأکید کرده بودند.

در بخش دیگری از این نشست، «استیون داوتی» معاون امور خارجه انگلیس، نیز در پاسخ به سؤالی پیرامون پرونده هسته‌ای ایران، ضمن تکرار مواضع سیاسی غرب، از رایزنی مستقیم اد میلیبند با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، خبر داد.

وی در عین حال اعتراف کرد که مسیر مذاکره همچنان تنها راه رسیدگی به این موضوع است و لندن با شرکای خود در این زمینه همکاری می‌کند.