فاطمیه فرصتی برای پیوند محبت فاطمی با فرهنگ وقف و خیر ماندگار

به گزارش خبرنگار مهر، رضا معممی‌مقدم، مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، در هم‌اندیشی با سرگروه‌های تبلیغی این سازمان، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت ایام فاطمیه برای ترویج فرهنگ وقف گفت: تبلیغ وقف نباید صرفاً به بیان فضیلت‌های این سنت دینی محدود شود؛ بلکه باید با تبیین فلسفه وقف، بازخوانی سیره حضرت زهرا(س)، شناخت نیازهای واقعی مردم و هدایت نیت‌های خیر به سمت اقدامات ماندگار همراه باشد.

معممی‌مقدم با اشاره به ظرفیت اعتقادی و عاطفی ایام فاطمیه اظهار کرد: این ایام فرصتی ارزشمند برای تعمیق معرفت دینی و بازخوانی سیره حضرت فاطمه زهرا(س) در حق‌مداری، انفاق، دستگیری از نیازمندان و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است؛ فرصتی که باید از آن برای پیوند دادن محبت اهل‌بیت(ع) با رفتارهای خیرخواهانه و خدمت ماندگار به مردم بهره گرفت.

وی افزود: مبلغ وقف باید بتواند محبت فاطمی را به معرفت، معرفت را به مسئولیت و مسئولیت را به اقدام خیرخواهانه تبدیل کند. ازاین‌رو، موفقیت فعالیت‌های تبلیغی در ایام فاطمیه را نمی‌توان صرفاً با تعداد مجالس برگزارشده یا شمار مخاطبان سنجید؛ بلکه باید بررسی کرد که این برنامه‌ها تا چه اندازه به افزایش آگاهی مردم، تقویت اعتماد عمومی و شکل‌گیری انگیزه برای مشارکت در امور خیر منجر شده‌اند.

مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر ضرورت پیوند میان فرهنگ وقف و مسائل واقعی جامعه تصریح کرد: تبلیغ اثربخش زمانی شکل می‌گیرد که مبلغ بتواند نیازهای فرهنگی و اجتماعی منطقه خود را بشناسد و ظرفیت وقف را متناسب با این نیازها معرفی کند.

معممی‌مقدم با اشاره به ظرفیت وقف در حوزه‌هایی مانند آموزش، سلامت، حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار، ازدواج جوانان، فعالیت‌های قرآنی و تربیتی و خدمات اجتماعی گفت: مردم باید بدانند وقف چگونه می‌تواند به ایجاد منابع پایدار برای حل مسائل جامعه کمک کند. البته هر کار خیری الزاماً نباید به وقف تبدیل شود؛ بلکه متناسب با نیت، توانایی و شرایط فرد، گاهی کمک مستقیم یا دیگر شیوه‌های مشارکت خیرخواهانه مناسب‌تر است. وظیفه مبلغ، آگاهی‌بخشی و هدایت علاقه‌مندان به مسیر صحیح و تخصصی است.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی مبلغان با کارشناسان وقف افزود: مبلغان و سرگروه‌های تبلیغی می‌توانند حلقه ارتباطی مؤثری میان مردم، خیرین، ظرفیت‌های محلی و کارشناسان اوقاف باشند؛ به این ترتیب که ابتدا نیازهای واقعی منطقه را شناسایی کنند، سپس ظرفیت‌های موجود را بشناسند و در نهایت، افراد علاقه‌مند را برای دریافت مشاوره‌های شرعی و حقوقی به کارشناسان متخصص ارجاع دهند.

سیره حضرت زهرا(س)؛ پیوند عاطفه دینی با مسئولیت اجتماعی

معممی‌مقدم با تأکید بر ضرورت استناد علمی و تاریخی در تبلیغ دینی خاطرنشان کرد: تبیین فرهنگ وقف با بهره‌گیری از سیره اهل‌بیت(ع) باید بر پایه مستندات معتبر تاریخی و فقهی صورت گیرد. در این مسیر، لازم است میان مفاهیمی همچون انفاق، صدقه، هبه و وقف تمایز قائل شویم و از نسبت دادن عنوان وقف به هرگونه بخشش یا دارایی، بدون دلیل معتبر، پرهیز کنیم.

وی افزود: در موضوعاتی مانند فدک نیز باید ضمن توجه به ابعاد تاریخی و اعتقادی، از طرح ادعاهای اثبات‌نشده پرهیز کرد. تبلیغ دینی زمانی از استحکام و ماندگاری برخوردار خواهد بود که شور و عاطفه مذهبی در کنار دقت علمی و تاریخی قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین با اشاره به نقش بانوان در گسترش فرهنگ احسان و وقف اظهار کرد: ایام فاطمیه فرصت مناسبی برای تبیین نقش زنان در تربیت نسل مسئولیت‌پذیر، حمایت از خانواده‌ها و مشارکت در فعالیت‌های خیرخواهانه است. بانوان نباید صرفاً مخاطبان مجالس مذهبی باشند، بلکه می‌توانند در شناسایی نیازهای اجتماعی، ترویج فرهنگ وقف و شکل‌دهی به حرکت‌های مردمی نقش‌آفرینی کنند.

معممی‌مقدم اعتمادسازی را از الزامات اساسی ترویج فرهنگ وقف دانست و گفت: توسعه این فرهنگ تنها با بیان فضیلت‌های وقف محقق نمی‌شود؛ مردم باید اطمینان داشته باشند که نیت واقف محترم شمرده می‌شود، اصل موقوفه حفظ می‌شود، منافع آن به‌درستی مدیریت می‌شود و درآمد حاصل نیز در مسیر تعیین‌شده و مطابق ضوابط شرعی و قانونی به مصرف می‌رسد.

وی تأکید کرد: مردم زمانی به وقف اعتماد می‌کنند که اطمینان داشته باشند نیت واقف فراموش نمی‌شود، موقوفه به‌درستی اداره می‌شود و نتیجه آن در زندگی مردم قابل مشاهده است. ازاین‌رو، مبلغان در کنار معرفی فضیلت وقف، باید بر اهمیت امانت‌داری، رعایت نیت واقف و آثار اجتماعی موقوفات نیز تأکید کنند.