به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در پی برگزاری انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی (کنست) و انتشار به‌روزرسانی‌های جدید از سوی کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، بحران سیاسی عمیق در اراضی اشغالی وارد مرحله ای تازه‌ شده است.

بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها و نتایج اولیه، اردوگاه بنیامین نتنیاهو، نخست‌وزیر منفور رژیم صهیونیستی، در چرخشی منفی تنها توانسته است ۵۲ کرسی را به خود اختصاص دهد که فاصله بسیار زیادی با حد نصاب ۶۱ کرسی برای تشکیل کابینه دارد. در مقابل، اردوگاه رقیب به رهبری گادی آیزنکوت ۴۹ کرسی را کسب کرده است.

همچنین در این دور از انتخابات، فهرست‌های نمایندگان عرب کنست رژیم با ثبت یک عملکرد بی‌سابقه موفق به کسب ۱۹ کرسی شده‌اند که این امر نقش آن‌ها را در معادلات شکننده سیاسی رژیم تل‌آویو برجسته‌تر می‌کند.

در همین حال، منابع آگاه به کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کردند که احزاب حریدی (یهودیان ارتدوکس افراطی) که پیش‌تر از متحدان سنتی نتانیاهو به شمار می‌رفتند، اکنون همکاری با گادی آیزنکوت را در صورت تشکیل کابینه از سوی وی رد نکرده‌اند؛ امری که نشان‌دهنده فروپاشی کامل ائتلاف راست‌گ افراطی و انزوای سیاسی بیش از پیش نتانیاهو در پی شکست‌های پی‌درپی نظامی و امنیتی این رژیم است.