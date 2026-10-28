صادرات صنعتی استان سمنان روی ریل قرار گرفت؛ صدور ۴۶۰تن محصول با قطار

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رضایی از آغاز صادرات ریلی محصولات صنعتی استان سمنان به بازارهای بین‌المللی با ارسال نخستین محموله ۴۶۰ تنی یک واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی سمنان به مقصد ترکیه خبر داد.

وی اظهار کرد: این محموله شامل پنج واگن محصول صنعتی بود که پس از انجام تشریفات گمرکی و ترانزیتی در استان، از طریق شبکه ریلی به مقصد ترکیه ارسال شد.

توسعه زیرساخت‌های ریلی در شهرک‌های صنعتی سمنان

مدیرکل راه‌آهن شمال‌شرق یک افزود: این رویداد، نخستین صادرات از خط فرعی شهرک صنعتی سمنان از طریق مسیر ریلی محسوب می‌شود و ظرفیت اتصال مستقیم واحدهای تولیدی استان به شبکه راه‌آهن را برای تسهیل صادرات و توسعه حمل‌ونقل کالا نشان می‌دهد.

رضایی با اشاره به مزایای حمل‌ونقل ریلی بیان کرد: جابه‌جایی این محموله با قطار، جایگزین تردد حدود ۲۰ تا ۳۰ دستگاه تریلی برای انتقال همین میزان بار می‌شود که این موضوع، مزیت حمل‌ونقل ریلی را در جابه‌جایی حجم بالای محصولات تولیدی به مقاصد صادراتی نشان می‌دهد.

وی با اشاره به افتتاح خط فرعی ریلی یکی از واحدهای صنعتی مستقر در استان به طول یک کیلومتر در ماه گذشته، با حضور مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و مسئولان ارشد استان، گفت: ارزش روز این خط حدود یک همت برآورد می‌شود و فعال‌سازی آن با پیگیری و اخذ مصوبه کمیته فنی ایستگاه‌های راه‌آهن و مشارکت این مجموعه در بخش‌هایی از جمله عملیات روسازی و تأمین ماشین‌آلات محقق شد.

انتقال دانه‌های روغنی از بندر امام خمینی(ره)

مدیرکل راه‌آهن شمال‌شرق یک همچنین از فراهم‌شدن ظرفیت جدید حمل‌ونقل ریلی در یک واحد صنعتی فعال در حوزه فرآوری دانه‌های روغنی خبر داد و اظهار کرد: خط فرعی این مجموعه نیز به طول هفت کیلومتر و با ارزش روز حدود سه همت، هم‌زمان با خط ریلی واحد صنعتی نخست به بهره‌برداری رسید.

رضایی افزود: این واحد صنعتی از زیرساخت ریلی برای انتقال دانه‌های روغنی از بندر امام خمینی(ره) و ارسال محصولات فرآوری‌شده به بازارهای داخلی استفاده می‌کند و پیش‌بینی می‌شود طی هفته‌های آینده، محموله‌های صادراتی آن نیز در حجم بالا به مقصد یکی از کشورهای خارجی ارسال شود.

وی در پایان از حمایت و همراهی مسئولان استانی، در پیگیری ایجاد و فعال‌سازی این زیرساخت‌ها قدردانی کرد و توسعه شبکه ریلی را از ظرفیت‌های مؤثر در گسترش صادرات و تحقق رشد پایدار اقتصادی دانست.