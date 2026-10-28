اعتراف نتانیاهو به انتخابات سخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره ، بنیامین نتانیاهو در اولین سخنرانی پس از پایان انتخابات کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در حالی که حزبش نتوانسته کرسی‌های مورد نیاز برای تشکیل کابینه را کسب کند، گفت: منتظر نتایج واقعی انتخابات هستیم.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی سخنرانی‌ای ایراد کرد که در آن «دستاوردهای» خود را از سال ۲۰۲۳ بازگو کرد.او پیروزی اردوگاه خود در انتخابات را اعلام نکرد، بلکه از لیکود به عنوان بزرگترین حزب اسرائیل که بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده، تمجید کرد.

نتانیاهو از طریق سخنرانی خود، تاکتیکی را برای منحرف کردن توجه مخالفان خود با توسل به گرایش‌های راست‌گرایانه آنها آغاز کرد و مدعی شد: بلوک راست‌گرا اکثریت بزرگ و تأثیرگذاری دارد و ما اکثریت قاطعی داریم. باید یک دولت ملی قوی تشکیل شود.

وی مدعی شد: اسرائیل نباید با تشکیل کابینه‌ای بر اساس فهرست‌های عرب غیرصهیونیستی در معرض خطر قرار گیرد.

این در حالی است که نتایج اولیه انتخابات رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که اپوزیسیون از ائتلاف نتانیاهو پیشی گرفته است، در حالی که «لیست مشترک عربی» و «لیست متحد عربی» با کسب بین ۱۷ تا ۱۹ کرسی، پیشرفت‌هایی داشته‌اند.

نتانیاهو مدعی شد: اکثریت صهیونیست و یهودی در اسرائیل باید متحد بمانند. سیاستمداران و رسانه‌هایی وجود دارند که سعی می‌کنند کابینه‌ای با فهرست‌های عربی را تبلیغ کنند و اوضاع را عادی جلوه دهند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزود: از میلیون‌ها نفر که به من اعتماد دارند تشکر می‌کنم. ما باید یک کابینه قوی، راست‌گرا و ملی‌گرا تشکیل دهیم.

درحالی که با وجود آغاز جنگ متجاوزانه و اعمال شدیدترین محاصره، ملت ایران مرعوب آمریکا و رژیم صهیونیستی نشده‌اند و رژیم تل‌آویو و واشنگتن به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافته‌اند، نتانیاهو در اظهاراتی تبلیغاتی که خلاف واقعیت است، مدعی شد: «قوانینی وضع کردیم که چهره خاورمیانه را تغییر داد. اسرائیل یک فرصت تاریخی و محدود برای از بین بردن تهدید ایران دارد. ما با همکاری رئیس جمهور ترامپ، تهدید ایران را برای همیشه از بین خواهیم برد.»