اذعان بلومبرگ به ضربه سهمگین عملیات‌ یمن به اقتصاد عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ در گزارشی با اشاره به پیامدهای سنگین تحولات و عملیات‌ یمنی ها بر عربستان سعودی، اعلام کرد که این تحولات اقتصاد ریاض را به شدت تحت تأثیر قرار داده و یکی از مهم‌ترین جذابیت‌های این کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یعنی «ثبات و امنیت»، را از بین برده است.

بر اساس این گزارش، عملیات‌ یمنی ها به محدودسازی پروازها در ریاض، به تعویق افتادن رویدادهای مهم و تعطیلی عملیاتیِ منطقه مالی پایتخت عربستان منجر شده است.

کارشناسان اقتصادی و مقامات پیشین صندوق بین‌المللی پول تأکید کرده‌اند که تداوم این وضعیت، بخش‌های گردشگری، حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری خارجی را به شدت تهدید کرده و برنامه‌های ریاض برای تنوع‌بخشی به اقتصاد را با موانع جدی روبه‌رو ساخته است.

بلومبرگ همچنین فاش کرد که حتی افزایش درآمدهای نفتی عربستان نیز برای جبران خسارت‌های گسترده این جنگ بر بخش‌های غیرنفتی کافی نخواهد بود؛ به طوری که شاخص سهام بازار بورس سعودی در پی تداوم خسارت‌ها طی دو ماه گذشته، به مرز پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۲۱ میلادی نزدیک شده است.