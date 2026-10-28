به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که بعد از شمارش ۲۸ درصد از آراء حزب لیکود ۳۰ کرسی را از آن خود کرده است.

روزنامه یدیعوت آحارانوت نیز گزارش داد که بعد از شمارش یک میلیون و ۶۰۰ هزار رأی، حزب لیکود ۲۲.۲ درصد و حزب رقیب نتانیاهو یعنی یشار ۱۵.۴ درصد از آراء را کسب کرده اند.

همچنین احزاب عربی شرکت کننده در این انتخابات موفق شدند ۱۸ کرسی را به دست بیاورند.

این در حالی است که برای تشکیل کابینه در رژیم صهیونیستی به ۶۱ کرسی پارلمان نیاز است و هیچ کدام از جریان های سیاسی نتوانسته اند این تعداد کرسی را از آن خود کنند.