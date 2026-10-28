  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ آبان ۱۴۰۵، ۷:۱۱

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

رسانه های رژیم صهیونیستی به نتایج شمارش یک میلیون و ۶۰۰ هزار رأی انتخابات پارلمانی در اراضی اشغالی اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که بعد از شمارش ۲۸ درصد از آراء حزب لیکود ۳۰ کرسی را از آن خود کرده است.

روزنامه یدیعوت آحارانوت نیز گزارش داد که بعد از شمارش یک میلیون و ۶۰۰ هزار رأی، حزب لیکود ۲۲.۲ درصد و حزب رقیب نتانیاهو یعنی یشار ۱۵.۴ درصد از آراء را کسب کرده اند.

همچنین احزاب عربی شرکت کننده در این انتخابات موفق شدند ۱۸ کرسی را به دست بیاورند.

این در حالی است که برای تشکیل کابینه در رژیم صهیونیستی به ۶۱ کرسی پارلمان نیاز است و هیچ کدام از جریان های سیاسی نتوانسته اند این تعداد کرسی را از آن خود کنند.

کد مطلب 6992185

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها