به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای مشهد (AQI) هم‌اکنون ۹۰ (قابل قبول) است و شاخص ۲۴ ساعته روی عدد ۱۰۰ قرار دارد اما کیفیت هوا در غالب نقاط شهر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.

ایستگاه‌های سرافرازان (۱۳۵)، خیام شمالی (۱۳۸)، الهیه (۱۲۵)، چمن (۱۲۰)، نخریسی (۱۰۵)، سجاد (۱۰۰) و رسالت (۹۸) در وضعیت نارنجی قرار دارند.

ایستگاه‌های طرق (۹۲)، ساختمان (۹۱) و آوینی (۶۱) در وضعیت زرد هستند.

آلاینده مسئول PM۲.۵ است. افراد حساس، سالمندان و کودکان در محدوده ایستگاه‌های نارنجی، فعالیت‌های طولانی در فضای باز را کاهش دهند.