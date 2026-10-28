  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۶ آبان ۱۴۰۵، ۷:۱۹

هوای مشهد در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد

هوای مشهد در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد

مشهد- کیفیت هوا در اکثر نقاط شهر مشهد در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای مشهد (AQI) هم‌اکنون ۹۰ (قابل قبول) است و شاخص ۲۴ ساعته روی عدد ۱۰۰ قرار دارد اما کیفیت هوا در غالب نقاط شهر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.

ایستگاه‌های سرافرازان (۱۳۵)، خیام شمالی (۱۳۸)، الهیه (۱۲۵)، چمن (۱۲۰)، نخریسی (۱۰۵)، سجاد (۱۰۰) و رسالت (۹۸) در وضعیت نارنجی قرار دارند.

ایستگاه‌های طرق (۹۲)، ساختمان (۹۱) و آوینی (۶۱) در وضعیت زرد هستند.

آلاینده مسئول PM۲.۵ است. افراد حساس، سالمندان و کودکان در محدوده ایستگاه‌های نارنجی، فعالیت‌های طولانی در فضای باز را کاهش دهند.

کد مطلب 6992188

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها