به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شیرازی سه شنبه شب در اجتماع مردم ساری و آیین یادواره شهدای انتظامی، با اشاره به ضرورت پاسداری از آرمان‌های شهدا، بر ایستادگی نیروهای مسلح در برابر تهدیدهای خارجی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ملت ایران اجازه نخواهد داد خون شهدای کشور نادیده گرفته شود، اظهار کرد: مردم ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی خواهند کرد و تا زمانی که ایرانیان زنده باشند، مقاومت در برابر استکبار ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به جایگاه اعتقادات دینی و باورهای انقلابی در حفظ انسجام ملی افزود: دشمنان شناخت درستی از ملت ایران، انقلاب اسلامی و نقش ولایت فقیه ندارند و ملت ایران با تکیه بر ایمان و باورهای خود، مسیرش را ادامه می‌دهد.

حجت‌الاسلام شیرازی همچنین با یادآوری سخنان امام خمینی(ره) درباره پیوند شهادت و شکست‌ناپذیری ملت‌ها، به موضوع فلسطین و تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: نسل جوان شاهد تحقق آرمان‌های مرتبط با استقلال فلسطین و تغییر معادلات قدرت در منطقه خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تهدیدها و تحولات نظامی اخیر، تصریح کرد: نیروهای انتظامی و مسلح کشور آمادگی دارند برای دفاع از ملت ایران جان خود را فدا کنند و شهادت در مسیر حفاظت از مردم و کشور را افتخاری بزرگ می‌دانند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در ادامه، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی بر پایبندی نیروهای مسلح به رهنمودهای رهبری تأکید کرد و گفت: این نیروها خود را متعهد می‌دانند تا در مسیر اجرای تدابیر اعلام‌شده حرکت کنند.

وی در پایان، موضوعاتی از جمله انتقام، مدیریت تنگه هرمز، مطالبه غرامت، حفظ وحدت ملی، خروج آمریکا از منطقه و مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی را از محورهای مورد تأکید خود برشمرد و بر پیگیری این موارد تأکید کرد.