واکنش داسیلوا به فرار نامزد تحت حمایت ترامپ از برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، لولا داسیلوا رئیس جمهور منتخب برزیل در خصوص انتشار اخباری درباره فرار رقیب شکست خورده خود از این کشور گفت که اطلاعاتی در این خصوص ندارد.

وی گفت: خانواده بولسونارو اینگونه هستند. برزیل کشور دوم آنها است و مقصد اول آنها تملق گویی برای آمریکا است.

داسیلوا با اشاره به تجربیات انتخاباتی پیشین خود گفت: من در یک انتخابات به کولور باختم و در برزیل ماندم. همچنین دو بار در انتخابات به فرناندو هنریک کاردوسو باختم و باز هم در برزیل ماندم. در یک دوره نیز هدف اقدامات و تحقیقات قضایی قرار گرفتم و پیشنهاداتی مبنی بر پناهندگی به سفارت خانه های خارجی یا ترک کشور دریافت کردم اما تصمیم گرفتم بمانم و خود را به پلیس تحویل دهم چرا که می خواستم دروغ بودن این تهمت ها مشخص شود. شهروندی که پنهانی کشور را ترک می کند حتما خطایی مرتکب شده است.

وی نسبت به انتشار اخبار فرار بولسونارو از برزیل ابراز تأسف کرد و گفت: بهتر بود در کشور باقی مانده و به اتهامات وارده پاسخ می داد. این شخص دروغگوترین کسی است که تا به حال دیده ام. او هیچ تعهدی ندارد. ترک کشور توسط او یک اقدام ننگین است.

روز گذشته روزنامه گاردین در گزارشی به نقل از روزنامه «فولیا دی سائو پائولو» و نزدیکان فلاویو بولسونارو نامزد مغلوب انتخابات ریاست جمهوری برزیل که از طرفداران ترامپ نیز به شمار می آید، اعلام کرد که وی ۲ روز پس از شکست در انتخابات ریاست‌ جمهوری در برابر لولا داسیلوا، کشورش را به مقصد آمریکا ترک کرده است.

گفته می‌شود وی پس از آنکه یکی از قضات دیوان عالی دستور داد گذرنامه‌ های برزیلی و ایتالیایی‌ اش را تحویل دهد، از مسیر آرژانتین سفر کرده است.

او هم‌ اکنون با ۲ پرونده تحقیقات کیفری روبروست و در ماه فوریه مصونیت پارلمانی خود را نیز از دست خواهد داد.