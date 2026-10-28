رایزنی عراق برای برگزاری نشست کشورهای عربی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه عراق اعلام کرد که رایزنی هایی با شش کشور عربی منطقه و ایران برای برگزاری نشست مشترک با هدف تقویت امنیت منطقه ای انجام شده است.

این وزارت خانه تاکید کرد که بغداد از برگزاری نشست میان کشورهای عضو ائتلاف مکه با ایران و تلاش های جاری برای تحقق صلح در منطقه استقبال می کند.

وزارت خارجه عراق از همبستگی اقتصادی نیز میان کشورهای منطقه حمایت کرد.

در تاریخ ۱۸ اکتبر جاری فؤاد حسین وزیر خارجه عراق از طرحی برای برگزاری نشست در بغداد با حضور کشورهای عربی و ایران خبر داده و گفت که کشورهای منطقه مسئول مستقیم تحقق امنیت در آن هستند.