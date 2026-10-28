آزمون مدعیان و فرصت جبران برای ناکامان؛ جدال گرگان و زاگرس برای صدر

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای مهم هفته دوم لیگ برتر بسکتبال که فردا (پنجشنبه ۷ آبان) برگزار می شود، استقلال تهران که لیگ را با شکست ۷۹ بر ۷۳ برابر نفت آبادان آغاز کرد، میزبان کاله مازندران خواهد بود. کاله در هفته نخست با برتری قاطع ۱۰۵ بر ۷۷ مقابل پاس کردستان، شروعی قدرتمند داشت و حالا استقلال برای بازگشت به مسیر پیروزی، کار دشواری پیش رو دارد.

طبیعت اسلامشهر نیز پس از پیروزی ۹۰ بر ۶۳ برابر نفت و گاز گچساران، در خانه مهگل البرز به میدان می‌رود. مهگل که دیدار هفته نخست خود برابر مس رفسنجان را برگزار نکرد، در نخستین بازی فصل به دنبال کسب نتیجه‌ ای مطلوب خواهد بود.

تقابل شهرداری گرگان و نفت زاگرس جنوبی جهرم، دیگر مسابقه قابل توجه هفته دوم است؛ دیداری میان دو تیمی که دور نخست را با پیروزی پشت سر گذاشتند. شهرداری گرگان در هفته اول با نتیجه ۱۰۲ بر ۸۳ رعد پدافند هوایی بابل را شکست داد و نفت زاگرس جنوبی نیز با برتری نزدیک ۷۴ بر ۷۱ مقابل گلنور اصفهان، فصل را با دو امتیاز آغاز کرد.

در دیگر دیدارها، رعد پدافند هوایی بابل در خانه میزبان مس رفسنجان خواهد بود؛ تیمی که هنوز نخستین بازی خود در این فصل را انجام نداده است. نفت و گاز گچساران نیز در دیداری که به میزبانی این تیم اما در شیراز برگزار می‌شود، برابر نفت آبادان قرار می‌گیرد. آبادانی‌ ها پس از شکست دادن استقلال، برای ثبت دومین پیروزی متوالی تلاش خواهند کرد.

در آخرین دیدار هفته نیز پاس کردستان از گلنور اصفهان پذیرایی می‌کند؛ مسابقه‌ای میان دو تیمی که در هفته نخست مغلوب حریفان خود شدند و حالا به دنبال جبران نتیجه هستند.

برنامه دیدارهای هفته دوم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

پنجشنبه ۷ آبان‌

* رعد پدافند هوایی بابل – مس رفسنجان (ساعت ۱۵ -سالن شهید سجودی بابل)

* استقلال تهران – کاله مازندران (ساعت ۱۵:۳۰ -سالن زنده‌یاد محمود مشحون)

* مهگل البرز – طبیعت اسلامشهر (ساعت ۱۶ -سالن مهگل)

* نفت زاگرس جنوبی – شهرداری گرگان (ساعت ۱۶ -سالن بسکتبال جهرم)

* نفت و گاز گچساران – نفت آبادان (ساعت ۱۶:۳۰ -سالن صدرا شیراز)

* پاس کردستان – گلنور اصفهان (ساعت ۱۷ -سالن ۶ هزار