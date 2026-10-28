به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، فدراسیون بین‌المللی اتومبیل ‌رانی از تعویق مسابقات جام جهانی «اکستریم اچ» در عربستان سعودی به سال ۲۰۲۷، به دلیل ناامنی در این کشور و تداوم عملیات های نیروهای مسلح یمن خبر داد.

شرکت انگلیسی اینفورما نیز اعلام کرده بود که در پی اختلال در برگزاری رویدادهای تجاری در عربستان سعودی بر اثر حملات اخیر، پیش‌بینی رشد درآمد سالانه خود را از حدود ۶ درصد به ۳ درصد کاهش داده است.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرده است که نمایشگاه «سیتی‌اسکیپ جهانی» ریاض که قرار بود در نوامبر ۲۰۲۶ برگزار شود، به فوریه ۲۰۲۷ موکول شده و «نمایشگاه جهانی سلامت» نیز به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد؛ در حالی که برگزاری حضوری این رویداد به اکتبر ۲۰۲۷ انتقال یافته است.

اینفورما همچنین پیش‌بینی کرده است که در صورت تداوم شرایط کنونی و توقف درآمدزایی از رویدادهای عربستان تا پایان سال ۲۰۲۶، درآمدی از این بازار در ماه‌های باقی‌مانده سال کسب نکند.

تشدید درگیری‌ها بین یمن و عربستان در هفته‌های اخیر نگرانی‌ها درباره امنیت برگزاری رویدادهای بین‌المللی و سفر شرکت‌کنندگان به این کشور را افزایش داده است؛ موضوعی که اکنون بر برنامه نمایشگاه‌های اینفورما و پیش‌بینی درآمدی این شرکت تأثیر گذاشته است.