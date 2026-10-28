چهره پنهان خدمات زیبایی؛ از درمانگران فاقد صلاحیت تا مواد آرایشی فاسد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: پشت ویترین‌های آراسته آرایشگاه‌ها و مراکز خدمات زیبایی، قرار است زیبایی، آراستگی و رضایت مشتری شکل بگیرد اما وقتی مرز میان خدمات آرایشی و مداخلات پزشکی کمرنگ می‌شود، سلامت نیز ممکن است بهای سنگینی بپردازد، از تزریق مواد و اقدامات تهاجمی پوستی گرفته تا استفاده از فرآورده‌های آرایشی تاریخ‌گذشته، هر تخلفی که در این حوزه رخ دهد، می‌تواند مراجعه‌کنندگان را با خطراتی روبه‌رو کند که گاه پیامدهای آن از یک عارضه پوستی فراتر می‌رود.

آرایشگاه زنانه در اصل محلی برای ارائه خدمات آرایشی و پیرایشی و مراقبت‌های معمول زیبایی است، فعالیتی صنفی که باید در چارچوب پروانه کسب، ضوابط بهداشتی و حدود مجاز خدمات تعریف‌شده انجام شود. با این حال، افزایش تقاضا برای خدمات زیبایی، گسترش تبلیغات در فضای مجازی و تمایل بخشی از مشتریان به دریافت خدمات سریع‌تر یا ارزان‌تر، ضرورت توجه به مرز میان فعالیت صنفی و مداخلات پزشکی را دوچندان کرده است.

مسئله اصلی، استقبال مردم از خدمات زیبایی نیست، مسئله از جایی آغاز می‌شود که یک اقدام تخصصی بدون احراز صلاحیت حرفه‌ای ارائه‌دهنده، مجوزهای لازم و امکانات متناسب انجام شود. ظاهر حرفه‌ای یک مرکز، تجهیزات آن یا حتی رعایت نظافت محیط، به‌تنهایی تضمین‌کننده ایمنی خدمات نیست همان‌طور که عنوان «خدمات زیبایی» نمی‌تواند ماهیت پزشکی یک مداخله را تغییر دهد.

بر اساس ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، تأسیس مؤسسات پزشکی مشمول قانون، از جمله درمانگاه‌ها و بخش‌های تزریقات و پانسمان، نیازمند مجوز وزارت بهداشت است، ماده ۳ این قانون نیز برای برخی اشکال اشتغال بدون پروانه در امور پزشکی یا تأسیس مؤسسات پزشکی بدون مجوز، ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده است، از سوی دیگر، ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور، اخذ پروانه کسب را برای تأسیس واحد صنفی الزامی می‌داند و ماده ۱۷ بر رعایت مقررات جاری، از جمله ضوابط بهداشتی و ایمنی، تأکید دارد.

بنابراین، داشتن پروانه کسب آرایشگاه را نمی‌توان مجوز انجام هر نوع خدمت زیبایی دانست، تعیین اینکه یک اقدام مشخص در چه دسته‌ای قرار می‌گیرد و چه مجوزی برای انجام آن لازم است، باید بر اساس ماهیت مداخله و مقررات تخصصی مربوط صورت گیرد.

در این میان، مسئولیت دستگاه‌های نظارتی نیز اهمیت پیدا می‌کند، دستگاه‌هایی که باید ضمن حمایت از فعالیت قانونی واحدهای صنفی، بر جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت به حوزه درمان نظارت کنند، اجرای مقررات، تفکیک روشن خدمات مجاز از مداخلات پزشکی و پیگیری مستمر تخلفات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند خطرهای احتمالی را کاهش دهد.

رخدادهای اخیر در گچساران و بویراحمد، دو جلوه متفاوت از این مسئله را نشان می‌دهد، از مهروموم مراکز غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات پزشکی و صدور اخطار برای واحدهای متخلف گرفته تا جمع‌آوری مواد آرایشی فاسد و تاریخ‌مصرف‌گذشته از آرایشگاه‌های زنانه، این اقدامات، ضرورت توجه هم‌زمان به صلاحیت ارائه‌دهندگان خدمات، قانونی بودن محل فعالیت و سلامت محصولات مصرفی را برجسته می‌کند.

مهروموم سه مرکز غیرمجاز و اخطار دو روزه به واحدهای متخلف

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از مهروموم سه مرکز غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات پزشکی در این شهرستان خبر داد و گفت: در جریان بازرسی‌های میدانی، علاوه بر مهروموم این مراکز، به تعدادی از واحدهای متخلف نیز مهلت دو روزه برای رفع تخلفات داده شد.

سید امین رضایی اظهار کرد: در پی بازرسی‌های میدانی از برخی صنوف و مطب‌ها در سطح شهرستان گچساران، سه واحد که فعالیت آن‌ها مصداق دخالت در امور پزشکی تشخیص داده شد، مهروموم شدند.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، به تعدادی دیگر از واحدهای متخلف نیز اخطار دو روزه برای اصلاح موارد تخلف صادر شد تا در مهلت تعیین‌شده نسبت به رفع ایرادات اقدام کنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران با اشاره به ضرورت برخورد قانونی با متخلفان تصریح کرد: هرگونه مداخله در امور پزشکی و انجام اقدامات تهاجمی در مکان‌هایی مانند آرایشگاه‌ها، باشگاه‌های ورزشی، استخرها و سایر مراکز فاقد مجوزهای لازم، تخلف محسوب می‌شود و با افراد خاطی برخورد قانونی خواهد شد.

رضایی در تشریح خدماتی که باید در مراکز مجاز ارائه شوند، گفت: خدماتی مانند لیزر، اقدامات تهاجمی، جراحی‌های سرپایی، تزریق بوتاکس و ژل، استفاده از دستگاه‌های کمک‌لاغری، حجامت و سایر خدمات درمانی و زیبایی باید در مراکز معتبر و دارای مجوز از معاونت درمان و نظام پزشکی انجام شوند.

وی ادامه داد: ارائه این خدمات باید تحت نظارت مستقیم پزشک مربوطه و مسئول فنی انجام شود و شهروندان نیز لازم است هنگام دریافت خدمات درمانی و زیبایی، از مجاز بودن مرکز و صلاحیت ارائه‌دهندگان خدمات اطمینان حاصل کنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران همچنین درباره انجام جراحی‌های خارج از ظرفیت مطب‌ها هشدار داد و بیان کرد: برخی جراحی‌ها و خدمات پزشکی به تجهیزات اتاق عمل و امکانات بیمارستانی نیاز دارند و انجام آن‌ها در محیط مطب‌های پزشکی اکیداً ممنوع است.

وی تأکید کرد: در صورت مشاهده چنین مواردی یا دریافت گزارش‌های مردمی، موضوع بررسی شده و اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

رضایی با دعوت از شهروندان برای صیانت از سلامت خود و خانواده‌هایشان، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی افراد سودجو و غیرمتخصص، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا موضوع از سوی کارشناسان شبکه بهداشت و درمان پیگیری شود.

هشدار درباره مداخلات پزشکی در مراکز زیبایی

رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده شهرستان بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت عمومی گفت: ارائه خدمات پزشکی و مداخلات زیبایی باید در چارچوب قوانین و توسط افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای انجام شود و فعالیت‌های خارج از ضوابط قانونی باید متوقف شود.

سید محسن اسدی با اشاره به اهمیت نظارت بر فعالیت مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت و زیبایی اظهار کرد: سلامت مردم از اولویت‌های اصلی نظام سلامت است و هرگونه اقدام درمانی و پزشکی باید با رعایت اصول علمی، ضوابط حرفه‌ای و مقررات قانونی انجام شود.

وی افزود: فعالیت در حوزه سلامت مستلزم برخورداری از صلاحیت حرفه‌ای و مجوزهای قانونی مربوط است و انجام مداخلات پزشکی توسط افراد فاقد صلاحیت یا در مراکز غیرمجاز می‌تواند سلامت شهروندان را با مخاطرات جدی مواجه کند.

رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده شهرستان بویراحمد با تأکید بر ضرورت تفکیک خدمات مجاز آرایشگاهی از اقدامات پزشکی و درمانی تصریح کرد: برخی خدمات زیبایی به دلیل ماهیت تخصصی و مداخله‌ای خود، در زمره اقدامات پزشکی قرار می‌گیرند و انجام آن‌ها نیازمند دانش تخصصی، مهارت حرفه‌ای و رعایت الزامات قانونی است.

اسدی ادامه داد: تزریق مواد مختلف، برخی اقدامات تهاجمی پوستی و سایر مداخلاتی که بر اساس مقررات جزو خدمات پزشکی محسوب می‌شوند، نباید خارج از حدود صلاحیت حرفه‌ای و مجوزهای قانونی انجام شوند.

وی با اشاره به مسئولیت صاحبان و مدیران آرایشگاه‌ها و مراکز زیبایی بیان کرد: فعالان این حوزه باید خدمات خود را در چارچوب مجوزهای مربوط ارائه دهند و از انجام، عرضه یا تبلیغ خدماتی که خارج از حدود قانونی فعالیت آن‌هاست، خودداری کنند.

رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده شهرستان بویراحمد خاطرنشان کرد: رعایت اصول بهداشتی، هرچند ضروری است، به‌تنهایی برای ارائه خدمات پزشکی کافی نیست و صلاحیت فرد ارائه‌دهنده خدمت، مجاز بودن محل فعالیت و رعایت ضوابط تخصصی و قانونی نیز اهمیت اساسی دارد.

عوارض احتمالی مداخلات غیرمجاز زیبایی

اسدی با اشاره به افزایش تقاضا برای دریافت خدمات زیبایی و گسترش تبلیغات در این حوزه گفت: انجام نادرست برخی اقدامات زیبایی، استفاده از مواد نامناسب یا به‌کارگیری تجهیزات غیراستاندارد می‌تواند موجب بروز عوارضی مانند عفونت، واکنش‌های حساسیتی، آسیب‌های پوستی و سایر مشکلات جسمی شود.

وی افزود: گاهی مراجعه‌کنندگان به دلیل ناآگاهی از ماهیت خدمات یا تحت تأثیر تبلیغات، تفاوت میان خدمات معمول آرایشگاهی و مداخلات پزشکی را به‌درستی تشخیص نمی‌دهند؛ ازاین‌رو، اطلاع‌رسانی عمومی درباره خطرات اقدامات غیرمجاز و ضرورت مراجعه به مراکز دارای مجوز، نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های احتمالی دارد.

جمع‌آوری مواد آرایشی فاسد و تاریخ‌مصرف‌گذشته در بویراحمد

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد همچنین از جمع‌آوری مقادیر قابل‌توجهی مواد آرایشی فاسد و تاریخ‌مصرف‌گذشته در جریان بازرسی از آرایشگاه‌های زنانه این شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به بازدید کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهید دامیده بویراحمد از آرایشگاه‌های زنانه اظهار کرد: نظارت مستمر بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات آرایشی و بهداشتی با هدف صیانت از سلامت شهروندان، پیشگیری از مخاطرات بهداشتی و اطمینان از رعایت ضوابط بهداشتی انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی در آرایشگاه‌های زنانه افزود: بررسی وضعیت بهداشتی محیط کار، سلامت فرآورده‌های آرایشی و نحوه نگهداری این محصولات، از محورهای اصلی بازرسی کارشناسان بهداشت محیط است.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد با اشاره به بررسی خدمات ارائه‌شده در آرایشگاه‌های زنانه گفت: یکی از محورهای مهم این بازدیدها، بررسی مداخلات پزشکی غیرمجاز و اطمینان از رعایت حدود مجاز فعالیت این مراکز است؛ چراکه انجام اقدامات خارج از حیطه قانونی و تخصصی می‌تواند سلامت مراجعه‌کنندگان را با مخاطرات جدی مواجه کند.

اسدی ادامه داد: در این بازرسی‌ها، وضعیت نظافت محیط، رعایت موازین بهداشت محیط و شرایط نگهداری مواد و فرآورده‌های آرایشی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده در جریان این گشت نظارتی بیان کرد: تاریخ مصرف و وضعیت سلامت محصولات آرایشی مورد استفاده در آرایشگاه‌ها بررسی شد و در پی آن، مقادیر قابل‌توجهی مواد آرایشی فاسد و تاریخ‌مصرف‌گذشته جمع‌آوری شد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد خاطرنشان کرد: استفاده از فرآورده‌های آرایشی تاریخ‌مصرف‌گذشته یا نگهداری نامناسب این محصولات می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد؛ بنابراین، فعالان این حوزه باید نسبت به تاریخ مصرف، شرایط نگهداری و سلامت محصولات مورد استفاده توجه جدی داشته باشند.

اسدی با تأکید بر استمرار برنامه‌های نظارتی مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد، خواستار همکاری فعالان حوزه خدمات آرایشی در رعایت الزامات بهداشتی و خودداری از انجام فعالیت‌های غیرمجاز شد.

وی افزود: استفاده از محصولات دارای اعتبار مصرف، رعایت اصول بهداشت محیط و پرهیز از انجام مداخلات پزشکی خارج از حدود مجاز، از اقدامات ضروری برای کاهش مخاطرات بهداشتی و حفظ سلامت شهروندان است.

از مهروموم مراکز غیرمجاز تا ضرورت نظارت مستمر

مجموع این اظهارات نشان می‌دهد که مسئله خدمات زیبایی غیرمجاز را نمی‌توان تنها به فعالیت چند مرکز متخلف یا استفاده از محصولات تاریخ‌گذشته محدود کرد، آنچه اهمیت دارد، پیوند میان صلاحیت ارائه‌دهندگان خدمت، مجوز فعالیت، سلامت مواد مصرفی، آگاهی مراجعه‌کنندگان و کارآمدی نظارت است، حلقه‌هایی که اختلال در هرکدام می‌تواند سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار دهد.

مهروموم سه مرکز غیرمجاز در گچساران و صدور اخطار دو روزه برای تعدادی از واحدهای متخلف، نشان می‌دهد که در بازرسی‌های اخیر، علاوه بر برخورد با مواردی که تخلف آن‌ها احراز شده، برای برخی واحدها نیز فرصت اصلاح در نظر گرفته شده است. با این حال، نتیجه این اخطارها و میزان پایبندی واحدهای مربوط به رفع تخلفات، از جمله موضوعاتی است که پیگیری و انتشار اطلاعات تکمیلی درباره آن‌ها می‌تواند تصویر روشن‌تری از اثربخشی نظارت ارائه دهد.

در سوی دیگر، جمع‌آوری مواد آرایشی فاسد و تاریخ‌مصرف‌گذشته در بویراحمد یادآور آن است که نظارت بر بازار زیبایی تنها به صلاحیت فرد ارائه‌دهنده خدمت محدود نیست و سلامت محصولاتی را نیز در بر می‌گیرد که به‌طور مستقیم با پوست و بدن مراجعه‌کنندگان تماس دارند. در چنین شرایطی، بازرسی‌های مؤثر باید هم وضعیت بهداشتی محیط، هم کیفیت و شرایط نگهداری فرآورده‌ها و هم حدود قانونی خدمات ارائه‌شده را در نظر بگیرند.

قانون چه می‌گوید و مسئولیت نظارت با کیست؟

قوانین موجود برای فعالیت پزشکی و صنفی، ضوابط جداگانه‌ای تعیین کرده‌اند، ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، تأسیس مؤسسات پزشکی مشمول قانون را نیازمند مجوز می‌داند و ماده ۳ برای برخی اشکال اشتغال بدون پروانه در امور پزشکی و تأسیس مؤسسات پزشکی بدون مجوز، ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده است، همچنین ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور، اخذ پروانه کسب را برای تأسیس واحد صنفی الزامی می‌داند و ماده ۱۷ بر رعایت مقررات جاری، از جمله ضوابط بهداشتی و ایمنی، تأکید دارد.

بر این اساس، پروانه کسب آرایشگاه به‌خودی‌خود مجوز انجام مداخلات پزشکی نیست و رعایت بهداشت محیط نیز جایگزین صلاحیت حرفه‌ای و مجوزهای لازم نمی‌شود، البته تعیین وضعیت قانونی هر خدمت باید بر اساس ماهیت دقیق آن، مقررات تخصصی مربوط و شرایط مجوزهای صادرشده صورت گیرد زیرا نمی‌توان همه خدمات زیبایی را در یک دسته واحد قرار داد.

مسئولیت نظارتی دستگاه‌ها نیز باید در همین چارچوب بررسی شود. شبکه‌های بهداشت و درمان، واحدهای نظارت بر درمان، مراکز بهداشت و مراجع صنفی در حدود اختیارات قانونی خود وظایفی دارند که اجرای هماهنگ آن‌ها می‌تواند از تکرار تخلفات جلوگیری کند اما با این حال، صرف شناسایی تخلف یا فعالیت یک مرکز غیرمجاز، به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره کوتاهی دستگاه‌های مسئول کافی نیست زیرا ارزیابی عملکرد نظارتی به اطلاعاتی مانند تعداد و تناوب بازرسی‌ها، نحوه رسیدگی به گزارش‌های مردمی، نتیجه اخطارهای صادرشده و وضعیت مراکز پس از برخورد اولیه نیاز دارد.

از همین رو، انتشار آمار مستند بازرسی‌ها و توضیح روشن درباره سرانجام پرونده‌های تخلف می‌تواند به افزایش پاسخ‌گویی دستگاه‌ها و اعتماد عمومی کمک کند زیرا نظارت زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که علاوه بر برخورد قانونی با موارد شناسایی‌شده، امکان پیشگیری از تخلف و پیگیری نتیجه اقدامات نیز فراهم باشد.

آگاهی مردم؛ حلقه مکمل نظارت رسمی

در کنار مسئولیت دستگاه‌های متولی، شهروندان نیز برای انتخاب آگاهانه خدمات زیبایی به اطلاعات روشن و قابل‌اعتماد نیاز دارند، بررسی مجوز مرکز، اطمینان از صلاحیت فرد ارائه‌دهنده خدمت و پرس‌وجو درباره ماهیت مداخله، به‌ویژه در خدماتی که با تزریق، نفوذ به پوست یا استفاده از مواد تخصصی همراه‌اند، اهمیت دارد، تبلیغات فضای مجازی، تصاویر قبل و بعد از خدمات یا وعده دستیابی به نتیجه تضمین‌شده، به‌تنهایی نشانه صلاحیت حرفه‌ای یا قانونی بودن یک خدمت نیستند.

در موضوع فرآورده‌های آرایشی نیز توجه به تاریخ مصرف، سلامت بسته‌بندی و شرایط نگهداری ضروری است زیرا شهروندان در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک یا خدماتی که احتمال می‌دهند خارج از ضوابط قانونی انجام می‌شوند، می‌توانند موضوع را از مسیرهای رسمی گزارش کنند. در همین زمینه، مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران سامانه ۱۹۰ را برای دریافت گزارش‌های مردمی معرفی کرده است.

البته مسئولیت پیشگیری از تخلف نباید صرفاً بر دوش مراجعه‌کنندگان گذاشته شود، اطلاع‌رسانی مستمر، دسترسی آسان به اطلاعات مراکز مجاز و فراهم بودن مسیر روشن برای ثبت و پیگیری شکایت‌ها، از اقداماتی است که می‌تواند انتخاب آگاهانه مردم را تسهیل کند.

زیبایی ایمن، فراتر از ویترین‌های آراسته

چهره پنهان خدمات زیبایی زمانی آشکار می‌شود که ظاهر آراسته یک مرکز با پرسش‌هایی درباره صلاحیت ارائه‌دهنده، قانونی بودن مداخله و سلامت محصولات مصرفی روبه‌رو شود، مهروموم سه مرکز غیرمجاز و صدور اخطار به واحدهای متخلف در گچساران، در کنار جمع‌آوری مواد آرایشی فاسد در بویراحمد، ضرورت نظارت بر این حوزه را یادآوری می‌کند اما حفاظت پایدار از سلامت مردم به استمرار این روند و روشن شدن نتایج آن وابسته است.

بازار خدمات زیبایی برای فعالیت قانونی و پاسخ‌گو به ضوابط روشن، نظارت هماهنگ و اطلاع‌رسانی معتبر نیاز دارد، نظارتی که هم از حقوق شهروندان محافظت کند، هم مانع فعالیت افراد فاقد صلاحیت شود و هم اجازه ندهد تخلف احتمالی چند واحد، اعتبار فعالان قانون‌مدار این حوزه را مخدوش کند.

در نهایت، معیار موفقیت نظارت تنها تعداد مراکز مهروموم‌شده یا میزان محصولات جمع‌آوری‌شده نیست بلکه توانایی در پیشگیری از تکرار تخلف، کاهش خطر برای مراجعه‌کنندگان، پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول و دسترسی مردم به خدمات ایمن و قانونی است، زیبایی زمانی به تجربه‌ای رضایت‌بخش تبدیل می‌شود که سلامت در حاشیه آن قرار نگیرد و هیچ تبلیغ، عنوان تجاری یا وعده‌ای جایگزین صلاحیت حرفه‌ای و رعایت قانون نشود.