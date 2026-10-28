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۶ آبان ۱۴۰۵، ۸:۱۴

راننده موتورسیکلت در برخورد با کامیون پارک‌شده در اسفراین جان باخت

راننده موتورسیکلت در برخورد با کامیون پارک‌شده در اسفراین جان باخت

اسفراین- رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی اسفراین از جان‌باختن راننده موتورسیکلت در پی برخورد با کامیون پارک‌شده در بلوار کشاورز خبر داد.

امین کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۳:۲۱ شب سه‌شنبه یک دستگاه موتورسیکلت در بلوار کشاورز اسفراین، نرسیده به تأمین اجتماعی، با کامیون پارک‌شده برخورد کرد.

وی افزود: در این حادثه راننده موتورسیکلت جان خود را از دست داد.

کد مطلب 6992215

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