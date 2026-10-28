امین کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۳:۲۱ شب سه‌شنبه یک دستگاه موتورسیکلت در بلوار کشاورز اسفراین، نرسیده به تأمین اجتماعی، با کامیون پارک‌شده برخورد کرد.

وی افزود: در این حادثه راننده موتورسیکلت جان خود را از دست داد.