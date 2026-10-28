به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گزارش ارائه شده از سوی دموکرات ها در کمیسیون اقتصاد مشترک با کنگره آمریکا بیانگر آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور از نوسانات سهام بازار جهانی نفت میلیون ها دلار به جیب زده است.

بر اساس این گزارش، ثروت ترامپ از سهام های نفت و گاز از ابتدای سال جاری تاکنون به ۳۵ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار می رسد.

در این گزارش آمده است که ۹۴ درصد از خریدهای سهام نفت و گاز توسط ترامپ در طول سال ۲۰۲۶، پس از آغاز جنگ علیه ایران صورت گرفته است.

پیشتر نیز گزارشاتی در خصوص سوء استفاده ترامپ و نزدیکانش از تحولات بین الملل و نوسانات بازار نفت برای خرید و فروش و کسب ثروت های میلیاردی منتشر شده بود.

علاوه بر فساد مالی به تازگی گزارش شده که پرونده جفری اپستین پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا بار دیگر در رأس تحولات سیاسی این کشور قرار گرفته است به طوری که دموکرات ها خواهان تعیین بازپرس ویژه مستقل برای تحقیق درباره ارتباط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با این مجرم جنسی شدند.

بر اساس این گزارش، روزنامه نیویورک تایمز تاکید کرد که دموکرات ها وزارت دادگستری آمریکا را به پنهان کردن شواهد مربوط به این مسئله متهم می کنند.