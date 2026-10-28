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۶ آبان ۱۴۰۵، ۸:۳۵

از کنسرو بادکرده تا فلج تنفسی؛ خطر مرگ بر اثر بوتولیسم

از کنسرو بادکرده تا فلج تنفسی؛ خطر مرگ بر اثر بوتولیسم

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: مصرف مواد غذایی آلوده و کنسروهای تهیه‌ شده یا نگهداری‌ شده در شرایط نامناسب می‌تواند به مسمومیت شدید و حتی مرگ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر، به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها با اشاره به عوامل ایجاد مسمومیت‌های غذایی، اظهار داشت: باکتری‌ها، ویروس‌ها، مواد افزودنی غیرمجاز، فلزات سنگین و باقیمانده سموم کشاورزی از عوامل مهم آلودگی مواد غذایی هستند. این مسمومیت‌ها ممکن است در مراحل تولید، آماده‌سازی و نگهداری مواد غذایی ایجاد شوند؛ از این‌رو رعایت اصول بهداشتی در تمامی این مراحل اهمیت دارد.

وی خاطرنشان کرد: سم بوتولیسم می‌تواند به‌تدریج عضلات بدن، از جمله عضلات تنفسی را درگیر کند و موجب فلج آنها شود. در صورت تأخیر در درمان، این وضعیت ممکن است به نارسایی تنفسی و حتی مرگ منجر شود؛ بنابراین، مراجعه فوری به مرکز درمانی در صورت مشاهده علائم مشکوک ضروری است.

بهفر بر رعایت اصول بهداشتی در تهیه و نگهداری مواد غذایی، توجه به سلامت بسته‌بندی و خودداری از مصرف کنسروهای مشکوک به‌عنوان اقدامات مهم پیشگیری از مسمومیت‌های غذایی تأکید کرد.

کد مطلب 6992224
حبیب احسنی پور

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