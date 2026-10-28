از کنسرو بادکرده تا فلج تنفسی؛ خطر مرگ بر اثر بوتولیسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر، به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها با اشاره به عوامل ایجاد مسمومیت‌های غذایی، اظهار داشت: باکتری‌ها، ویروس‌ها، مواد افزودنی غیرمجاز، فلزات سنگین و باقیمانده سموم کشاورزی از عوامل مهم آلودگی مواد غذایی هستند. این مسمومیت‌ها ممکن است در مراحل تولید، آماده‌سازی و نگهداری مواد غذایی ایجاد شوند؛ از این‌رو رعایت اصول بهداشتی در تمامی این مراحل اهمیت دارد.

وی خاطرنشان کرد: سم بوتولیسم می‌تواند به‌تدریج عضلات بدن، از جمله عضلات تنفسی را درگیر کند و موجب فلج آنها شود. در صورت تأخیر در درمان، این وضعیت ممکن است به نارسایی تنفسی و حتی مرگ منجر شود؛ بنابراین، مراجعه فوری به مرکز درمانی در صورت مشاهده علائم مشکوک ضروری است.

بهفر بر رعایت اصول بهداشتی در تهیه و نگهداری مواد غذایی، توجه به سلامت بسته‌بندی و خودداری از مصرف کنسروهای مشکوک به‌عنوان اقدامات مهم پیشگیری از مسمومیت‌های غذایی تأکید کرد.