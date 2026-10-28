آخرین قیمت نفت و انرژی در بازارهای جهانی؛ صعود نفت برنت و سبد اوپک

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه‌های مرجع قیمت‌گذاری انرژی، آخرین نرخ حامل‌های انرژی و نفت در بازارهای جهانی به این شرح اعلام شد: نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI Crude) با قیمت ۱۰۱.۴ دلار معامله شد که نشان‌دهنده ۱.۴۹ دلار (۱.۴۹ درصد) افزایش است. نفت برنت (Brent Crude) نیز با قیمت ۱۱۵.۵ دلار ثبت شد که ۱.۶۵ دلار (۱.۴۵ درصد) رشد را نشان می‌دهد.

همچنین نفت مربان (Murban Crude) با ثبت قیمت ۱۱۴.۷ دلار، با کاهش ۲.۹۶ دلاری (معادل ۲.۵۲ درصد) مواجه شد. گاز طبیعی (Natural Gas) در سطح ۲.۷۱۸ دلار قرار گرفت که با افزایش ۰.۰۲۱ دلاری (۰.۷۸ درصد) همراه بود. بنزین (Gasoline) نیز با قیمت ۳.۱۶۷ دلار و افزایش ۰.۰۳۰ دلاری (۰.۹۵ درصد) معامله شد، در حالی که نفت سفید یا همان سوخت گرمایشی (Heating Oil) با قیمت ۴.۷۶۲ دلار و افت ۰.۰۱۳ دلاری (۰.۲۸ درصد) دادوستد گردید.

علاوه بر این، نفت دبلیوتی‌آی میدلند (WTI Midland) با نرخ ۱۰۲.۰ دلار و افزایش ۱.۳۰ دلاری (۱.۲۹ درصد) گزارش شد. سبد نفتی اوپک (Opec Basket) به ۱۱۷.3 دلار رسید که افزایشی معادل ۲.۱۶ دلار (۱.۸۸ درصد) را ثبت کرد و سبد نفتی هند (Indian Basket) نیز با قیمت ۱۲۳.۷ دلار و رشد ۰.۴۳ دلاری (۰.۳۵ درصد) به کار خود ادامه داد.