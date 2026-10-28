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۶ آبان ۱۴۰۵، ۸:۲۱

افت قیمت جهانی طلا و نقره؛ آخرین نرخ اونس فلزات گران‌بها

افت قیمت جهانی طلا و نقره؛ آخرین نرخ اونس فلزات گران‌بها

تازه‌ترین نرخ اونس طلا و نقره در بازارهای جهانی اعلام شد که بر اساس آن هر دو فلز گران‌بها با کاهش قیمت مواجه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بازارهای مالی جهانی، آخرین نرخ فلزات گران‌بها در معاملات روز جاری اعلام شد که طی آن، قیمت طلا (Gold) با واحد ارزی دلار ایالات متحده آمریکا (USD) برای هر اونس (oz) معادل ۴,۰۳۹.۶۱ دلار ثبت شد که این رقم نشان‌دهنده کاهش ۲۱.۸۰ دلاری و افت ۰.۵۴ درصدی است.

همچنین بر اساس نمودار و داده‌های معاملاتی مربوط به یک روز گذشته (۱ Day)، قیمت نقره (Silver) با واحد ارزی دلار ایالات متحده آمریکا (USD) برای هر اونس (oz) در سطح ۵۳.۹۴ دلار قرار گرفت که این فلز نیز با کاهش ۰.۵۲ دلاری و افت ۰.۹۵ درصدی همراه شد.

کد مطلب 6992227
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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