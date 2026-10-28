جاسوسی شرکت اسرائیلی از کاربران استارلینک فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، محققان «ترند ای آی» واحدی از شرکت امنیت سایبری «ترند میکرو» در توکیو متوجه شدند شرکت اسرائیلی «دیسکاورتک» یکی از بزرگترین منابع آگهی های دیجیتالی است که برای کاربران سرویس های استارلینک متعلق به اسپیس ایکس نمایش داده می شود. احتمالا از این آگهی ها برای مکان یابی یا نظارت برکاربران استفاده می شده است.

کارشناسانی که داده های تبلیغات دیجیتال در تله متری ترند ای آی را برای نتیجه گیری بیرون کشیدند، متوجه شدند دیسکاور تک به یکی از بزرگترین شرکتهای جهان در زمینه پیشنهاد قیمت برای تبلیغاتی تبدیل شده که کاربران استارلینک را هدف قرار می دهند. همچنین، این شرکت در بیش از ۱۰۰ کشور از جمله چند کشوری که استارلینک در آنها مسدود یا محدود شده بود، بزرگترین پیشنهاددهنده برای نمایش تبلیغات به کاربران استارلینک بوده است. قیمت گذاری پیشنهاد نشان دهنده سیستم پیچیده مزایده ای است که آگهی دهندگان از طریق آن فضای تبلیغاتی داخلی مرورگرو اپ های افراد تامین می کنند.

اسپیس ایکس به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخی نداده است. دیسکاور تک و مدیر ارشد اجرایی آن نیز طی دو هفته گذشته در این زمینه پاسخگو نبوده اند.

ترند ای آی گزارشی در ۱۵ اکتبر درباره هدف گرفتن کاربران استارلینک منتشر کرد اما در آن نامی از دیسکاور تک نبود و در عوض گفته بود طرف مسئول این فرایند یک نهاد فناوری تبلیغاتی است که «شدو ارث ۷۹» نامیده می شود. شش منبع اعلام کردند «شدو ارث ۷۹» نام رمزی ترند ای آی برای دیسکاورتک است.

یافتن روش هایی برای ردیابی کاربران استارلینک به یک کسب و کار تخصصی و در حال رشد تبدیل شده زیرا دولت های سراسر جهان سعی دارند گسترش پایانه ای اینترنت ماهواره ای را کنترل کنند. از آنجا که آنها داده ها را از طریق ماهواره های اسپیس ایکس به دست می آورند و نه شرکت های ارتباطاتی داخلی که تحت نظر قوانین ملی هستند، پایانه های استارلینک ممکن است محدودیت های اینترنت محلی را دور بزنند و یا ارتباطات در مناطق جنگی را فراهم کنند.

روزنامه اسرائیلی هاآرتص و وبسایت «اینتلیجنس آنلاین»هر یک در گزارشی جداگانه اعلام کردند شرکتهای اسرائیلی، به مشتریان خود راهکارهایی برای شناسایی و ردیابی کاربران استارلینک ارائه می کردند. به گزارش هاآرتص، به نظر می رسید بهره برداری از داده های تبلیغاتی، نقش مهمی در این فرایند داشته است.