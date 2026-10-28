رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی: نتانیاهو بزرگترین بازنده انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پخش رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که نتایج اولیه تأیید می‌کند بنیامین نتانیاهو بزرگ‌ترین بازنده انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی است.

یارون آبراهام تحلیلگر مسائل داخلی رژیم صهیونیستی در واکنش به نتایج اولیه انتخابات اعلام کرد که رسیدن به گزینه کابینه وحدت ملی بر اساس نتایج کنونی غیر ممکن است. این در حالی است که گادی آیزنکوت رئیس حزب یاشار نیز هرگونه مشارکت در کابینه به ریاست بنیامین نتانیاهو را به شدت رد کرده است.

حضور گسترده فلسطینی‌های ساکن سرزمین‌های اشغالی در انتخابات دیروز، ائتلاف کنونی حاکم را به جان هم انداخته و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ایتمار بن گویر وزیر افراطی صهیونیست را به کشاندن عرب های ساکن سرزمین‌های اشغالی به پای صندوق های رأی متهم کرده و گفت که سیاست های وی باعث افزایش چشمگیر فلسطینی‌هایی شد که حق رأی داشتند.

«تالی گوتلیب» عضو کنست رژیم صهیونیستی نیز در این خصوص گفت که عرب‌ها از صندوق‌های رأی مانند گلوله‌ای برای حمله به یهودیان ساکن سرزمین‌های اشغالی استفاده کردند.

این در حالی است که بیش از یک و نیم میلیون نفر از فلسطینیان ساکن کرانه باختری و قدس اشغالی از شرکت در انتخابات رژیم صهیونیستی محروم هستند.